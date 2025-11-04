Demanen l'ingrés a presó a dos controladors d'accés i un client que es van barallar a l'entrada d'una discoteca a Òdena
La Fiscalia proposa a tots tres una condemna d'un any i vuit mesos per delictes de lesions
Un any i vuit mesos de presó per protagonitzar una violenta baralla a l'entrada d'una discoteca d'Òdena (Anoia) que avui dia ja està tancada. Aquesta és la petició de la Fiscalia per a cadascun dels tres involucrats en l'incident, pel qual seran jutjats per un delicte de lesions. La discussió es va originar entre un dels treballadors de l'empresa i el client, que intentava entrar a l'interior. De seguida, van començar a propinar-se cops de punt i un segon treballador de la discoteca s'hi va afegir. A causa de l'agressió, un dels implicats va acabar amb una fractura òssia al nas i un esquinç en dos dits de la mà i els altres amb contusions i lesions que van requerir punts de sutura.
La baralla va tenir lloc una matinada, pels volts de les 3 h, quan la discoteca encara estava oberta. Com relata l'escrit d'acusació, l'agressió es va originar quan el client que volia entrar a la sala i un dels seus controladors d'accés van començar a discutir-se. Tots dos van començar a propinar-se cops de punt al cap i al coll i, tot seguit, s'hi va afegir un altre treballador de la discoteca per donar suport al seu company. Aquest tercer es va abalançar contra el client i li va clavar puntades de peu i cops de puny a la cara i al cap.
Arran de l'incident, un dels implicats va patir diverses lesions, com ara una fractura de diversos ossos del nas, cervicàlgia i un esquinç en dos dits de la seva mà. Aquest va haver de rebre una primera assistència facultativa i un tractament mèdic quirúrgic.
Els altres van patir diverses ferides i contusions a causa dels cops propinats, pels quals van requerir alguns punts de sutura.
A part de les condemnes d'un any i vuit mesos de presó, la Fiscalia proposa al client acusat indemnitzar als dos controladors d'accés amb 1.350 euros per a un i 1.397 per al segon, tant per les lesions com per les seqüeles. Per la seva banda, un dels controladors d'accés haurà d'indemnitzar al client amb una quantitat de 13.350 euros.
El corresponent judici se celebrarà el pròxim dijous, 13 de novembre, a l'Audiència Provincial de Barcelona. Aquesta causa va ser instruïda inicialment al Jutjat d'Instrucció nº5 d'Igualada.
