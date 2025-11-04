Fuig d'un control policial a l'Anoia i atropella el seu acompanyant que havia saltat del vehicle en marxa mentre escapa dels Mossos
El cos policial va detenir el conductor per conducció temerària, donar positiu en drogues i no tenir permís de conduir
El detingut, de 29 anys, té més d'una trentena d'antecedents policials
Regió7
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dissabte un home de 29 anys a La Pobla de Claramunt acusat de diversos delictes contra la seguretat viària —conducció temerària, conduir sota els efectes de les drogues i sense haver obtingut mai el permís de conduir—, així com d’atemptat contra agents de l’autoritat i temptativa de robatori amb força.
Els fets van tenir lloc la matinada de l’1 de novembre, quan una patrulla dels Mossos realitzava un control d’alcoholèmia al punt quilomètric 4,3 de la carretera C-244, al terme municipal de La Pobla de Claramunt. En indicar a un vehicle que s’aturés, el conductor va fer cas omís de les ordres policials i va fugir en direcció a Vilanova del Camí.
Els agents van iniciar una persecució durant la qual el copilot del vehicle va saltar en marxa i el conductor, en fer marxa enrere, li va passar per sobre les cames abans de continuar la fugida. Mentre un dels agents auxiliava el ferit, l’altre va seguir el vehicle, que va circular en sentit contrari, va xocar contra diversos contenidors i vehicles estacionats i fins i tot va envestir un cotxe policial.
Finalment, a l’entrada de Jorba, el fugitiu va perdre el control del vehicle, que va sortir de la via i va quedar inutilitzat en topar amb un talús. Els Mossos el van atendre i, en practicar-li la prova de detecció de drogues, va donar positiu en cocaïna i THC. També es va confirmar que mai no havia obtingut el permís de conduir.
A més dels delictes de trànsit i l’atemptat contra l’autoritat, els investigadors van comprovar que el detingut també estava relacionat amb una temptativa de robatori amb força comesa el passat 29 d’octubre en una clínica veterinària de Vilanova del Camí. L’autor va trencar el vidre de l’entrada, però va fugir sense sostreure res en ser sorprès per uns testimonis.
L’arrestat, que acumula 32 antecedents policials, va passar dilluns a disposició judicial.
