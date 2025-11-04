Salut
L’Hospital d’Igualada crearà el primer hort terapèutic en una terrassa hospitalària
El projecte “Planta salut” suposa una inversió de 85.000 euros i es finançarà amb aportacions de ciutadania, empreses i entitats
El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) ha presentat aquest dimarts al matí el projecte “Planta salut”, una iniciativa pionera que vol transformar la terrassa de l’àrea d’Atenció Intermèdia de l’Hospital Universitari d’Igualada en un hort i jardí terapèutic. Serà el primer espai d’aquest tipus instal·lat en una terrassa hospitalària, amb l’objectiu de millorar el benestar emocional i físic dels pacients a través del contacte amb la natura.
El gerent del Consorci, Ignasi Riera, explica que la posada en marxa d’aquest projecte és “un dia de molta felicitat” per al centre. Detalla que Planta salut “neix de la Comissió d’Humanització del CSA” i que pretén fer més propers i acollidors els espais hospitalaris.
“Volem generar evidència sobre altres models d’internació, més humans i basats en la connexió amb l’entorn natural”, assegura Riera. El gerent també destaca la voluntat de fer partícip la ciutadania: “Igualada és una ciutat solidària, i ara els demanem que ens ajudin a construir aquest espai terapèutic.”
El nou hort ocupa uns 200 metres quadrats a la segona planta, amb zones verdes, jardineres adaptades, plantes aromàtiques i un jardí vertical. També inclou espais de trobada i descans, amb bancs, taules i il·luminació ambiental suau. El disseny es desenvolupa amb aportacions de pacients, familiars i professionals, per adaptar-lo a les seves necessitats.
Beneficis per a més de 500 pacients cada any
El cap del servei d’Atenció Intermèdia, Andrés Gamboa, explica que el projecte respon a una necessitat real dels pacients grans ingressats en aquesta àrea. “Més de la meitat tenen més de 85 anys i prop del 92 % superen els 65”, assenyala.
Recorda que les estades llargues en entorns tancats poden comportar “risc d’aïllament, deteriorament físic i pèrdua cognitiva”. Amb Planta salut, el Consorci busca revertir aquesta situació creant “un espai obert i digne que estimuli la mobilitat, la interacció social i l’activitat cognitiva”.
Cada any passen per l’àrea d’Atenció Intermèdia uns 500 pacients, repartits entre les unitats de recuperació funcional, subaguts i cures pal·liatives. Gamboa subratlla que el nou espai “permetrà desenvolupar activitats terapèutiques en un entorn més humà i saludable”.
La natura com a eina de teràpia
La terapeuta ocupacional Cèlia Lumbreras remarca que Planta salut “és un projecte innovador dins l’àmbit hospitalari, perquè aporta la vida exterior a un espai tradicionalment tancat i centrat en la malaltia”.
Explica que la recerca científica confirma que el contacte amb la natura redueix l’estrès i millora la recuperació física i cognitiva. Per això, l’equip de teràpia ocupacional utilitzarà el nou hort com una eina complementària en la rehabilitació dels pacients.
“Plantarem, regarem, collirem i observarem com creix la vida”, detalla Lumbreras. “Són activitats que connecten els pacients amb les seves rutines d’abans i reforcen el seu sentit d’utilitat i autonomia.” La terapeuta afegeix que molts ingressats “recorden amb il·lusió que abans tenien un hort o cuidaven plantes”, i que aquestes activitats “els ajuden a sentir-se més implicats i motivats durant l’ingrés”.
Una campanya ciutadana amb l’objectiu de recollir 85.000 euros
Per fer-lo possible, el CSA impulsa una campanya de mecenatge ciutadà per recollir 85.000 euros. Les aportacions es poden fer a través del web www.plantasalut.cat, que permet també impulsar iniciatives solidàries com reptes o esdeveniments.
Riera subratlla que el projecte “vol ser una oportunitat perquè la ciutadania participi activament en la millora de l’hospital”. El manteniment de l’espai anirà a càrrec de la Fundació Àuria, que garantirà que el jardí es mantingui viu i en bon estat.
L’alcalde reivindica un hospital més verd i humà
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, qui també ha participat a la presentació del projecte, celebra la iniciativa, que considera “una aposta magnífica que complementa les grans inversions que s’estan fent a l’hospital en sostenibilitat i ampliació de serveis”.
Des de la mateixa terrassa on s’ubicarà l’hort, envoltat de plaques solars, Castells destaca que “aquest espai farà l’hospital més amable, més verd i més proper”. I clou “Tots, tard o d’hora, hi passarem com a pacients o com acompanyants. Cal que siguem solidaris i ajudem a fer-lo realitat.”
