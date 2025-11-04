Piera tindrà una nova comissaria compartida entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra
El nou equipament millorarà l’atenció a la ciutadania i reforçarà la seguretat i la convivència al municipi
S'ubicarà a l'avinguda de la Carretera d’Igualada
Regió7
Piera disposarà pròximament d’una nova comissaria compartida entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. El projecte, inclòs dins el Pla Estratègic del Cos de Mossos d’Esquadra, té com a objectiu millorar l’atenció a la ciutadania i reforçar la coordinació policial al territori.
Després de diverses trobades, la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i l’alcaldessa de Piera, Carmen González, han acordat ubicar la nova comissaria als terrenys municipals de l’avinguda de la Carretera d’Igualada, número 103, un espai que el consistori havia reservat inicialment per a la futura seu de la Policia Local.
La nova Comissaria Mixta PL-ME permetrà integrar els serveis dels dos cossos policials en un únic equipament, fet que facilitarà una major proximitat amb la ciutadania, una atenció més eficient i una millor gestió de les denúncies i tràmits. L’espai també es convertirà en un punt de referència per a tota la ciutadania de l’Anoia Sud.
Segons ha destacat l’alcaldessa, Carmen González, «aquesta comissaria respon a una necessitat del municipi i representa una aposta ferma per la seguretat i la convivència a Piera».
El projecte, com manifesta el consistori, consolida la col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Piera i suposa un pas endavant en la modernització i l’eficiència dels serveis públics de seguretat.
