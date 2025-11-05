Calaf demana al veïns el parer sobre el futur pla urbanístic
L'Ajuntament fa una presentació oberta a la ciutadania de com s'elaborarà el document que ha de regir l'urbanisme dels propers anys
L’Ajuntament de Calaf ha posat en marxa el procés participatiu per elaborar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l’eina que fixa les normes urbanístiques i ordena el creixement del municipi. Aquest document és clau per establir com es vol el Calaf del futur. La definició d'aspectes com els usos del sòl, els espais lliures, els equipaments públics, les infraestructures, l’habitatge o la mobilitat.
El govern de Calaf considera que el municipi necessita un nou POUM perquè el planejament actual es basa en un document que es va actualitzar dues dècades enrere i, com expliquen fonts properes a l'alcaldia, "la realitat social, econòmica i ambiental ha canviat profundament".
El nou marc urbanístic "ha d'actualitzar una normativa que ha quedat obsoleta", ha de reflectir la realitat actual del municipi i ha de donar resposta a les seves necessitats, segons han explicat les mateixes fonts. També "ha de fixar les bases per a un desenvolupament sostenible i equilibrat, definint el model de poble que volem per als propers anys", en paraules del govern.
L’Ajuntament de Calaf creu que dibuixar el futur urbanístic de Calaf és una tasca col·lectiva dels veïns del municipi i és a partir d'aquesta idea que ha preparat el Programa de Participació Ciutadana que permetrà a veïns, entitats i agents locals aportar la seva visió i propostes durant la fase inicial del procés.
Hi haurà diferents sessions participatives. La primera, el dijous 13 de novembre, per presentar el procés (18.30 h, Sala d’Actes Teresa Escola de Calaf). Del 14 al 30 de novembre hi haurà ober un qüestionari que es podrà respondre a través del web municipal www.calaf.cat. Per al dijous 20 de novembre es preveu, a les 15:00 h i a l'espai Carmen Arrojo Maroto, un taller amb agents socials i entitats, que tindrà una segona edició el dijous 27 de novembre, a les 19:00 h, al mateix lloc.
