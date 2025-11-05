Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en patir una sortida de via en què el cotxe ha quedat gairebé cap per avall als Hostalets de Pierola

L'únic ocupant del vehicle ha hagut de ser traslladat a l'Hospital d'Igualada per rebre atenció sanitària

El vehicle que ha bolcat en patir una sortida de via, a la B-231

El vehicle que ha bolcat en patir una sortida de via, a la B-231 / Guàrdia Municipal dels Hostalets de Pierola

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Encastat entre vegetació i gairebé cap per avall. Així ha quedat el vehicle en què circulava un home després de patir una espectacular sortida de via i fer quasi una volta de campana completa. L'accident ha tingut lloc el matí d'aquest dimecres als Hostalets de Pierola (Anoia), a la carretera B-231 en direcció a Esparreguera. A conseqüència, l'únic ocupant del vehicle ha resultat ferit i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital d'Igualada per rebre atenció sanitària.

Alertats pel mateix accidentat, agents de la Guàrdia Municipal, dels Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i el SEM s'han activat. Després d'assistir el conductor in situ, han retirat el vehicle de la carretera per restablir-hi la normalitat.

Els cossos de seguretat activats per l'accident

Els cossos de seguretat activats per l'accident / Guàrdia Municipal dels Hostalets de Pierola

La Guàrdia Municipal, a través d'una publicació a Instagram, ha recordat que les distraccions al volant són una de les principals causes d'accidents, motiu pel qual ha recomanat a la ciutadania que condueixi «amb atenció i responsabilitat».

