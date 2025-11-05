Un ferit en patir una sortida de via en què el cotxe ha quedat gairebé cap per avall als Hostalets de Pierola
L'únic ocupant del vehicle ha hagut de ser traslladat a l'Hospital d'Igualada per rebre atenció sanitària
Encastat entre vegetació i gairebé cap per avall. Així ha quedat el vehicle en què circulava un home després de patir una espectacular sortida de via i fer quasi una volta de campana completa. L'accident ha tingut lloc el matí d'aquest dimecres als Hostalets de Pierola (Anoia), a la carretera B-231 en direcció a Esparreguera. A conseqüència, l'únic ocupant del vehicle ha resultat ferit i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital d'Igualada per rebre atenció sanitària.
Alertats pel mateix accidentat, agents de la Guàrdia Municipal, dels Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i el SEM s'han activat. Després d'assistir el conductor in situ, han retirat el vehicle de la carretera per restablir-hi la normalitat.
La Guàrdia Municipal, a través d'una publicació a Instagram, ha recordat que les distraccions al volant són una de les principals causes d'accidents, motiu pel qual ha recomanat a la ciutadania que condueixi «amb atenció i responsabilitat».
