El grup de marxa nòrdica de Vilanova del Camí inicia el curs a Sant Fruitós de Bages
El grup d’activitats dirigides d’Esports Vilanova ha donat el tret de sortida al Cercle de Passejades de marxa nòrdica, un programa que la Diputació de Barcelona organitza cada any amb la participació de diversos municipis de la província. La primera sortida del curs va tenir lloc el dijous 30 d’octubre i va reunir una trentena de participants vilanovins. El recorregut, d’uns 8,3 km, va començar al Centre Cívic Nexe – Espai de Cultura del poble bagenc i va seguir en direcció a Viladordis, creuant la C-16 i baixant fins al riu, on el grup va poder contemplar el mirador de la Resclosa. Seguint el camí paral·lel al riu, els caminaires van arribar fins al monestir de Sant Benet de Bages.
