Igualada es posa en marxa contra el càncer amb esport
La setena edició de la cursa i caminada solidària se celebra diumenge a l’Estadi Atlètic amb la participació de l’Esmolet i l’Esmoleta
Igualada tornarà a omplir-se d’energia aquest diumenge amb la setena edició de “L’Anoia en marxa contra el càncer”, la cursa i caminada solidària organitzada per l’Associació Contra el Càncer a l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada. La iniciativa destinarà els 10 euros d’inscripció íntegrament a projectes de suport, recerca i prevenció per a persones afectades per la malaltia i les seves famílies a la comarca.
La regidora d’Esports, Patrícia Illa, ha destacat que “Igualada és la ciutat més activa de Catalunya, una ciutat que no para mai i on la seva població es manté molt activa”. Segons Illa, la ciutat presenta els índexs més alts d’activitat física escolar i d’ESO, amb més de 80 punts sobre 100, mentre que en altres municipis “la pràctica esportiva cau fins a deu punts en aquesta etapa”. Ha afegit que “això es tradueix també en una vida adulta més activa, amb molta gent gran que continua fent esport”, i ha volgut agrair “als equips dels equipaments cívics, de Les Comes i dels professionals de l’atenció primària i hospitalària que promouen activitat física durant tot l’any”.
“Sempre és millor receptar activitat física i espais comunitaris que no pas una pastilla”, ha remarcat Illa, fent broma amb la regidora de Cultura, Carme Riera, que ha coincidit en la importància de la prevenció i l’activitat física dins les polítiques locals de salut. “Els bons índexs d’esport que tenim a Igualada no són fruit de l’atzar —ha dit Riera—, formar una societat activa és invertir en benestar físic i mental.”
Cada quilòmetre compta
Des de l’Associació Contra el Càncer, la psicòloga Mònica Granados ha recordat que “aquesta va ser una de les primeres curses solidàries de la província de Barcelona i ens fa molt feliços veure com es consolida any rere any, sempre amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada”. Granados ha explicat que els 10 euros d’inscripció “ajuden directament les persones que conviuen amb el càncer i les seves famílies de la comarca”, ja sigui a través del suport psicològic, social o dels projectes de recerca.
També ha subratllat la importància de l’activitat física com a eina de prevenció, recollida al Codi Europeu per a la Prevenció del Càncer, reeditat aquest mes d’octubre: “Ara inclou 14 punts, i un dels més importants és evitar el sedentarisme. Podem menjar bé, no fumar ni beure alcohol, però si no ens movem, seguim posant en risc la nostra salut.”
La cursa i caminada sortiran a les 10 del matí des de l’Estadi Atlètic i recorreran 5 quilòmetres aptes per a totes les edats. Com a novetat, enguany hi participaran les mascotes Esmolet i Esmoleta, que animaran els més petits i fomentaran la participació familiar. En acabar, hi haurà una sessió de zumba i un sorteig solidari, amb obsequis cedits per comerços de la ciutat.
“És una estona divertida i plena d’energia, on tot suma: cada quilòmetre, cada inscripció, cada gest de suport”, ha conclòs Granados. “Us animem a venir i a seguir sumant passos en aquesta lluita que ens toca de prop a tots.”
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua
- Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment