El Rec.0 omple el barri d’Igualada amb més de 100 marques i el 80% de moda catalana
El festival combina compres, patrimoni i gastronomia i preveu 100.000 visitants fins dissabte
L’esdeveniment incorpora noves firmes com Camper, Nike o Brownie i celebra els 25 anys de Míriam Ponsa i els 50 d’Aldo Martins
Des de primera hora del matí, el barri del Rec d’Igualada s’ha convertit en un formiguer de gent, bosses i cues davant de les pop-ups. El Rec.0 Experimental Stores ha obert avui una nova edició que s’allargarà fins dissabte, combinant moda, patrimoni i gastronomia en una proposta que cada primavera i tardor transforma el barri. En total, més d’un centenar de marques —el 80% catalanes— ocupen 60 antics espais industrials reconvertits, i l’organització preveu prop de 100.000 visitants.
Amb el lema “Un dia és un dia”, el Rec.0 vol celebrar la vitalitat del sector i la connexió directa entre creadors i públic. “El Rec va molt més enllà d’una venda d’estocs: és una manera d’apropar les marques al públic i fer que parlin directament amb els dissenyadors”, ha explicat Marina Iglesias, directora del festival, durant la presentació. Segons Clara López, responsable de comunicació, “el Rec és un altaveu per a moltes marques emergents i un espai que permet a la moda catalana mostrar la seva diversitat i creativitat”.
Fidels al seu esperit inicial, els organitzadors han tornat a mirar cap al futur del barri: una antiga adoberia convertida en pis durant els dies del festival recorda que el Rec pot renéixer com a espai habitable i creatiu, més enllà de la seva història industrial.
Noves marques, aniversaris i talent emergent
Entre les novetats d’aquesta edició hi ha Brownie, una nova botiga íntegrament de Nike, i la incorporació de marques com Camper, Salewa, Dynafit, Hitz i Tous, que presenta per primer cop moda infantil. El festival manté també l’espai dedicat a la moda sostenible i de quilòmetre zero, amb una vintena de firmes artesanes vinculades a l’Agència de Residus de Catalunya, que impulsa el Mercat d’Intercanvi de roba de segona mà.
La dissenyadora Míriam Ponsa, present des de l’edició zero, celebra 25 anys de trajectòria amb una exposició retrospectiva dins d’una antiga adoberia del barri, visitable cada tarda amb reserva prèvia. “A través de la moda i el disseny podem transformar, visibilitzar i ajudar les noves generacions. La moda pot ser una eina per al bé comú”, subratlla Ponsa. També hi participa la marca igualadina amb orígens a Sant Martí de Tous Aldo Martins, que celebra 50 anys amb una bufanda d’edició limitada, dissenyada i produïda íntegrament a Igualada. L’empresa s’uneix així a altres col·laboracions històriques del festival amb firmes com Punto Blanco o Munich.
El Rec.0 també dona suport als dissenyadors emergents a través del concurs organitzat amb 080 Barcelona Fashion, que permet a nous creadors mostrar el seu treball davant el públic. La guanyadora d’aquest any és Dars, una marca del Montseny que reutilitza teixits antics per crear peces úniques i atemporals.
Més que compres: cultura i gastronomia al Rec
A més de moda, el festival ofereix una trentena d’activitats culturals gratuïtes, amb concerts de Gavina.mp3, La Tour de Carol, Vent Nadal i el ballarí Steve Smith, a més de 42 punts de gastronomia repartits en cinc zones del circuit, amb opcions per a tots els gustos i dietes.
El Museu de la Pell acull el Rec Imperdible, dedicat a la moda sostenible i de quilòmetre zero, i la pop-up Pell del Rec, amb artesans que treballen amb pell adobada al barri.
Amb bones previsions de públic i vendes, l’organització espera igualar les xifres de les darreres edicions, que van superar les 250.000 peces venudes.
