El Rec.0 “ocupa” un pis per reclamar vida al barri industrial d’Igualada
El festival recupera l’esperit original i demana canviar la clau urbanística 17 per permetre nous usos en un espai amb 50.000 m² buits
El Rec.0 obre avui amb una acció tan simbòlica com contundent: una noia viu durant quatre dies dins una antiga adoberia que l’organització va recuperar fa dos anys i que antigament havia estat un secador de pells. L’espai, reconvertit en un petit pis, vol demostrar que el barri del Rec pot ser habitable i que cal revisar la clau urbanística 17, que encara limita els usos a l’activitat industrial.
Marina Iglesias, directora del festival, ha explicat durant la presentació —que s’ha fet precisament en aquest espai reconvertit— que “des del 2009 reclamem donar vida al barri; avui ho fem visible”. A més, ha recordat que el Rec “no és un polígon allunyat, sinó un espai que toca el centre d’Igualada” i que “hi ha més de 50.000 metres quadrats d’edificis buits i una trentena d’adoberies actives”.
L’organització demana començar plans parcials per permetre nous usos i obrir la porta a habitatges, tallers o comerços. “No demanem transformar-ho tot de cop, però sí començar perquè el barri es mogui”, subratlla Iglesias.
L’acció del “pis ocupat” vol ser una metàfora del futur que imagina el festival: convertir les antigues fàbriques en espais de convivència, creació i comerç, i donar una nova vida a un patrimoni industrial únic a Catalunya. “El Rec sempre ha vinculat la moda i la cultura amb la recuperació d’aquest espai. Ara volem que també hi pugui tornar a viure gent”, conclou la directora.
L’escenografia s’ha presentat com un recordatori de l’origen del Rec.0, que va néixer el 2009 precisament per reivindicar aquest patrimoni industrial. Setze anys després, el festival manté viva la seva essència reivindicativa i torna a posar Igualada al centre del debat sobre el futur d’un barri que reclama, més que mai, tornar a tenir vida.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua
- Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment