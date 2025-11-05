Premis
Teresa Miret i Pau Llacuna, reconeguts amb el guardó d’honor en la 30a edició dels Premis Ciutat d’Igualada
La gala del 16 de novembre celebrarà tres dècades dels guardons amb rècord de participació i homenatges a figures destacades de la cultura local
Els Premis Ciutat d’Igualada arriben enguany a la seva trentena edició i ho faran el diumenge 16 de novembre al Teatre Municipal de l’Ateneu, en una gala que reconeixerà el talent, la creació i el compromís cívic de la ciutat. L’acte, obert i gratuït, començarà a dos quarts de dotze del migdia.
La regidora de Cultura, Carme Riera, ha destacat que enguany els premis arriben a la trentena edició: "estrenarem l’obra Elficologia, guanyadora del Premi de Composició Musical Paquita Madriguera 2024, i ho farem amb més participació que mai”. En total, 247 autors han presentat obra a les diferents categories, 32 més que l’any passat. Els premis amb més concurrència han estat el Procopi Llucià de fotografia, amb 103 participants, i el Joan Llacuna de poesia, que ha batut el seu propi rècord amb 96 poemaris, coincidint amb el 120è aniversari del naixement del poeta que dona nom al guardó.
Dos guardons d’honor amb trajectòries referents
El Premi d’Honor Ciutat d’Igualada reconeixerà aquest any dues figures cabdals del món cultural: M.Teresa Miret Solé i Pau Llacuna. “Són dues persones d’una solvència absolutament contrastada”, ha subratllat Riera.
De Teresa Miret, la regidora n’ha destacat “la seva feina com a directora de la Biblioteca Central, com a escriptora i en projectes de memòria local, deixant una petjada profunda en la història cultural de la ciutat”. D'altra banda, de Pau Llacuna, n’ha recordat “la seva tasca com a historiador de l’art i gestor cultural, una figura clau en la projecció d’Igualada i de les arts escèniques del país”. Riera també ha subratllat “el seu paper en la reivindicació del modernisme a Igualada, que és un llegat important que deixa a la ciutat”. Tots dos rebran el reconeixement “per unanimitat del jurat”.
Una gala plena d’homenatges i records
L’acte inclourà també un homenatge als 120 anys del naixement del poeta Joan Llacuna, amb la rapsoda Adoració Alibèrch recitant-ne alguns poemes.
Com és habitual, hi haurà una part dedicada al record pòstum de persones que han deixat empremta en la vida cultural i social igualadina. Enguany s’homenatjaran Joan Tomàs i Tomàs, Joan Graells i Gomà, Teresa Ratera i Castelltort, Jaume Farrés i Vidal, Joan Sallés i Corbella, Eulogi Domènech Roig, Enric Morist i Güell i Cesc Elias Gálvez. “És la part més emotiva de l’acte”, ha dit Riera, “aquella que no voldríem haver de fer, però que representa un acte de reconeixement i agraïment”.
La cerimònia commemorarà també les tres dècades dels Premis, creats l’any 1996 per la regidora Antònia Enrich per agrupar i impulsar la creació local. Per celebrar-ho, es lliurarà als assistents una reproducció numerada del dibuix al carbó de l’estatueta dels Premis, obra de l’escultora Teresa Riba, i es projectarà al vestíbul un vídeo amb imatges de les trenta edicions anteriors. L’actuació musical anirà a càrrec del Trio de canya de l’Encambra’t, format per Guim i Oriol Casanelles i Carles Rica, que interpretaran moviments del Divertimento per corni di basseto en Do.
