La Generalitat acaba els 24 pisos socials que ha construït a Igualada
Els treballs s’han executat per 3,4 milions d'euros i es preveu que els veïns puguin entrar-hi a viure abans de final d’any
Regió7
L’Institut Català del Sòl, Incasòl, ha construït 24 habitatges al carrer Joan Serra i Constansó d’Igualada. L’edifici, de planta quadrada, s’organitza al voltant d’un pati que actua com a espai de socialització i garanteix una bona il·luminació i ventilació dels habitatges, alhora que proporciona confort tèrmic gràcies a la coberta superior.
L’obra, basada en un projecte de la UTE Arquitectes, SLP i 4RQ T&C Arquitectes Asociados, ha estat executada per la UTE Arnó Infraestructuras, SLU-Benito Arnó e hijos, SAU. Els treballs han comptat amb una inversió de 3,4 milions d’euros (més IVA) i han tingut una durada de 18 mesos.
El bloc està obert al parc i al carrer Serra i Constansó, on hi ha els accessos als habitatges. A la planta baixa hi ha tres habitatges, dos d’ells adaptats, així com els espais comuns amb les instal·lacions i places d’aparcament de vehicles de mobilitat personal amb zona de càrrega. Els altres 21 habitatges estan repartits entre les tres plantes pis de què disposa l’edifici. La promoció també té 24 places d’aparcament, situades al soterrani.
Tots els habitatges, d’entre 54 i 58 m² útils, tenen 2 dormitoris, espai principal amb doble orientació, cuina en connexió amb la sala d’estar, bany complet i terrassa. També compten amb ventilació creuada i assolellament directe a la sala durant el solstici d’hivern.
Aquests 24 habitatges se sumaran als 88 habitatges de lloguer assequible propietat de l’INCASÒL a Igualada.
