Un grup de boletaires troba una granada en un bosc d'Hostalets

Especialistes dels Mossos d'Esquadra s'han encarregat de recollir l'artefacte

La granada localitzada per boletaires a Hostalets de Pierola

La granada localitzada per boletaires a Hostalets de Pierola / Mossos d'Esquadra

Un grup de persones que eren al bosc buscant bolets han trobat un artefacte explosiu en una zona propera al riu d'Hostalets de Pierola. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra, es tracta d'una granada de mà de la Guerra Civil, que els TEDAX (la unitat especialista en desactivació d'explosius de la policia catalana) s'han encarregat de recollir.

Fa sis mesos, a Orpí, també a l'Anoia, va aparèixer una altra granada de mà. En aquella ocasió va ser un agent forestal qui ha fet el crit d'alarma.

En cas de trobar un explosiu, els Mossos demanen no manipular-lo. Fa sis anys, a l'Alt Urgell, una dona que buscava bolets -com el cas d'ara a Hostalets- va topar-se també amb una granada demà. La va col·locar a la cistella i la va dur en cotxe fins al refugi la Basseta. Aquests artefactes poden estar carregats i la indicació de la policia catalana és trucar de seguida al 112.

