Enxampen tres dones que havien robat 3.500 en roba de les botigues del Rec d'Igualada
Un vigilant va veure com es posaven les peces sota la seva roba i marxaven, i ho va dir als Mossos, que les van detenir
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dones que robaven roba de les botigues del Rec Stores d'Igualada amagant-se la sota la camisa i samarretes. Les dones s'havien endut diferents articles amb aquest sistema, però el vigilant d'una de les botigues va veure-les i va denunciar els fets als Mossos, que van poder enxampar les dones mentre procedien en aquesta operació.
Les dones robaven algunes peces i les portaven fins al seu cotxe, que el tenien aparcat en una zona propera. Buidaven les peces sostretes i tornaven a fer el mateix procediment en altres establiments del Rec d'Igualada. En el moment de l'escorcoll que van fer els agents de policia prèvia a la detenció, les dones tenien roba valorada en 908 euros que havien sostret. Però, els agents les van fer anar fins al seu cotxe per veure si havien fet altres robatoris i es van trobar amb moltes més peces valorades en 2.461 euros. En conjunta gairebé 3.500 de roba que havien robat de les botigues.
El Rec ha viscut uns dies d'alta activitat a les botigues i la proposta de botigues de marca que porten el seu material d'estoc durant quatre dies es continua mostrant com un fort atractiu, amb un alt poder de convocatòria. La pluja de dijous va jugar en contra de la mostra. Al Rec Stores, les botigues ocupen antics espais adobers o tèxtil, construïts majoritàriament a finals del s. XIX o principis del XX, que actualment estan en desús.
