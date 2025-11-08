Hostalets de Pierola organitza una trobada per fomentar la vellesa activa
L'objectiu és coordinar accions per incentivar l'esport, l'oci, la cultura i evitar la soledat no desitjada
Regió7
Manresa
L’Ajuntament d’Hostalets de Pierola ha celebrat recentment una reunió de treball per fomentar un envelliment saludable i participatiu. La trobada va permetre compartir propostes, coordinar accions i planificar noves activitats per fomentar activitats d’oci, cultura, lleure i esport i evitar la soledat no desitjada. En la reunió van participar el regidor de Gent Gran, Dani Vendrell, la coordinadora de la Unitat de Vellesa, Discapacitat i Salut Mental del Consell Comarcal, Carla Casas, juntament amb la tècnica municipal i la dinamitzadora del projecte Anoia Vellesa Activa.
