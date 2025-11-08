Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hostalets de Pierola organitza una trobada per fomentar la vellesa activa

L'objectiu és coordinar accions per incentivar l'esport, l'oci, la cultura i evitar la soledat no desitjada

La trobada es va celebrar en el marc del projecte Anoia Vellesa Activa

La trobada es va celebrar en el marc del projecte Anoia Vellesa Activa / AJ. HOSTALETS

Regió7

Manresa

L’Ajuntament d’Hostalets de Pierola ha celebrat recentment una reunió de treball per fomentar un envelliment saludable i participatiu. La trobada va permetre compartir propostes, coordinar accions i planificar noves activitats per fomentar activitats d’oci, cultura, lleure i esport i evitar la soledat no desitjada. En la reunió van participar el regidor de Gent Gran, Dani Vendrell, la coordinadora de la Unitat de Vellesa, Discapacitat i Salut Mental del Consell Comarcal, Carla Casas, juntament amb la tècnica municipal i la dinamitzadora del projecte Anoia Vellesa Activa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents