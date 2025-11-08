Igualada dona espai als nous talents musicals amb el Viver de Música
El projecte de l’Ateneu i Joventut impulsa grups emergents locals com Dr. Kimsky i Socis, que actuaran dijous 13 de novembre
Igualada tornarà a sonar amb veu jove aquest novembre. Serà a través del projecte “Viver de Música”, impulsat per l’Ajuntament i l’Ateneu Igualadí, que per segon any consecutiu dona suport i visibilitat al talent musical emergent de la ciutat.
La regidora de Joventut, Carlota Carner, ha destacat que el projecte “és un espai ideal perquè grups i artistes que comencen puguin actuar davant del públic, fer-se conèixer i créixer dins l’escena musical local”. Els concerts s’emmarquen en el cicle dels "Dijous Universitaris", amb l’objectiu d’ampliar l’oferta d’oci i música per al teixit juvenil d’Igualada.
Aquesta segona edició compta novament amb la col·laboració del músic Quico Tretze, que acompanya els grups en la proposta i programació dels concerts. A més, s’hi afegeix una aliança amb l’Escola Municipal d’Art La Gaspar, que permetrà que alumnes de disseny, fotografia i audiovisuals facin pràctiques en la cobertura dels concerts. “És una manera d’implicar el talent jove des de diferents disciplines”, ha remarcat Carner, que ha celebrat “la bona acollida i la implicació dels joves músics i estudiants”.
Dr. Kimsky obre la programació de tardor
El primer concert del cicle serà el dijous 13 de novembre, a les 21 h, a l’Ateneu Igualadí, amb el grup Dr. Kimsky i Socis. El seu líder, Quim Cirera, ha explicat que va començar el projecte “sol, a casa i de manera autodidàctica”, i que amb el temps “vam decidir passar les cançons en format banda, amb instruments analògics”.
Cirera, igualadí de tota la vida, assegura que “aquesta és una gran oportunitat per donar-nos a conèixer a la ciutat i poder mostrar el nou format de directe”. En aquest concert, la banda presentarà una nova incorporació als teclats i un repertori renovat del seu últim disc, Cercles. “Poder tocar a l’Ateneu dins del Viver de Música és tot un regal”, ha afirmat Cirera, que convida el públic a descobrir “una proposta fresca i autèntica, feta aquí, amb molta il·lusió”.
Carner ha avançat que la programació de concerts s’allargarà fins a finals d’any, amb tres dijous musicals dedicats a la creació emergent, i que “ja es treballa en noves propostes per al 2026”.
