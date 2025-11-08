Igualada reprèn el projecte “Joves Corresponsals” per donar veu als alumnes de secundària
Divuit joves de 3r i 4t d’ESO faran d’enllaç entre els instituts i el Departament de Joventut durant tot el curs
Igualada ha donat el tret de sortida a una nova edició del projecte “Joves Corresponsals”, una iniciativa del Departament de Joventut que vol implicar l’alumnat de secundària en la vida dels seus centres i en els equipaments juvenils de la ciutat.
La regidora de Joventut, Carlota Carner, ha explicat que el programa s’adreça a nois i noies de 3r i 4t d’ESO que actuaran com a enllaç entre els instituts i el Departament de Joventut. “L’objectiu és estimular la participació d’aquests joves i, alhora, promoure la implicació dins dels mateixos centres educatius”, ha assenyalat.
Aquesta setmana s’ha celebrat la primera sessió del curs, després d’un procés de recollida de sol·licituds i selecció dels participants. En total s’hi han escollit divuit joves, una xifra superior a la prevista inicialment. “Vam pensar que serien uns setze, però finalment han estat divuit —una mostra de la implicació que tenim a la ciutat”, ha afegit Carner.
Els corresponsals es reuniran setmanalment per compartir propostes i traslladar les necessitats dels seus instituts. Entre les seves tasques hi ha difondre activitats d’interès juvenil, detectar necessitats i impulsar projectes propis que responguin a les inquietuds dels estudiants. “Durant tot l’any treballarem colze a colze amb aquests joves per llançar propostes que encaixin amb les seves necessitats i inquietuds”, ha subratllat la regidora, que ha volgut agrair “la implicació d’uns joves que dediquen part del seu temps a un projecte col·lectiu”.
El programa, que s’allargarà durant tot el curs escolar, vol consolidar una xarxa activa de joves que facin sentir la seva veu dins i fora dels centres educatius.
