La pluja resta visitants al Rec.0, però el fred impulsa les vendes d'abric
L'organització diu que l'edició haurà quedat lleugerament per sota dels 100.000 visitants dels darrers anys, però demostrant una vegada més que és "un aparador de la moda catalana"
Regió7
El festival Rec.0 ha posat aquest dissabte al vespre punt i final a una edició marcada per la resiliència i per la fidelitat del públic que, tot i la pluja, ha tornat a respondre amb entusiasme a la proposta, que enguany tenia per lema “Un dia és un dia”. Del 5 al 8 de novembre, el certamen de parades afímeres ha tornat a omplir el barri del Rec d’Igualada amb milers de visitants i més de cent marques de moda.
Malgrat la mala previsió meteorològica d’alguns dies, el balanç global és "molt positiu", segons l'organització. Ha "baixat l’afluència en moments de pluja però el públic s’ha concentrat la resta de dies". De mitjana, es preveu que l’edició haurà quedat lleugerament per sota dels 100.000 visitants dels darrers anys, confirmant "el poder d’atracció del Rec.0 com a gran aparador de la moda catalana i com a espai de trobada entre marques, cultura i gastronomia", destaquen.
L’arribada del fred impulsa les vendes
A l’espera de tancar les xifres definitives, l’organització preveu que les vendes d’aquesta 29a edició s’hauran mantingut o fins i tot superat, ja que l’arribada del fred d’aquests dies ha impulsat les vendes de roba d’abric, fet que s’ha vist reflectit en el volum de facturació. Segons les xifres de vendes proporcionades per les marques, el dimecres dia 5, primer dia del festival, i el divendres dia 7 han estat unes de les millors jornades registrades en els setze anys del festival, a l’espera de conèixer les dades definitives de dissabte, que també ha tingut una molt bona assistència de públic des de primera hora.
El Rec.0 confirma així la seva posició com el gran festival d’estocs de moda del país i es posiciona com un gran aparador de la millor selecció de marques, tant de moda catalana —ho eren el 80% de les marques presents al Rec— com de grans firmes internacionals seleccionades. En total, han venut els seus estocs més de 100 marques en un circuit d’un quilòmetre i mig d’antigues adoberies reconvertides en pop-up stores durant quatre dies.
Es consolida el Mercat d’Intercanvi, amb més de 10.000 peces intercanviades
Entre les iniciatives més exitoses hi ha el Mercat d’Intercanvi Rec.0, organitzat amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i Moda re-, que ha crescut en nombre d’assistents i de peces intercanviades (més de 10.000 peces en només dos dies). Aquesta proposta s’ha consolidat com una de les activitats centrals del Rec Imperdible, reafirmant el compromís del festival amb la circularitat i els nous models de consum responsable.
A més de les compres, els visitants han pogut gaudir d’una àmplia oferta gastronòmica amb més de 40 punts de restauració, concerts i activitats culturals per a tots els públics, demostrant el caràcter obert i experiencial del festival.
En aquesta edició, el Rec.0 ha continuat reivindicant la transformació urbanística del barri i la seva conversió en un espai ple de vida. L’ocupació simbòlica d’un edifici industrial com a habitatge temporal ha servit per visualitzar el potencial del Rec com a barri habitable, una reivindicació que cada vegada recull més suports entre el públic i les marques participants i que l’organització espera que es tradueixi en una modificació del planejament urbanístic de la capital de l’Anoia.
