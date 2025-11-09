Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 600 persones es posen en marxa contra el càncer a Igualada

La setena edició de la cursa i caminada solidària reuneix famílies i esportistes a l’Estadi Atlètic, amb la visita de l’Esmolet i l’Esmoleta en una jornada assolellada

L'Esmolet i l'esmoleta han visitat els participants de la cursa

L'Esmolet i l'esmoleta han visitat els participants de la cursa / MVD

Miti Vendrell

Igualada

El sol i la solidaritat han omplert aquest diumenge l’Estadi Atlètic d’Igualada, punt de trobada de més de 600 participants en la setena edició de L’Anoia en marxa contra el càncer. La cita, organitzada per l’Associació Contra el Càncer a l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada, ha combinat esport, compromís i bon ambient en una jornada que ha tornat a demostrar la força de la ciutat davant les causes solidàries.

Amb la samarreta d’enguany com a signe d’identitat comuna, centenars de corredors i caminadors han recorregut els cinc quilòmetres del circuit, apte per a totes les edats. Famílies, grups d’amics, escoles i entitats han compartit matí i causa en un ambient alegre i participatiu, entre aplaudiments i música.

La presència de l’Esmolet i l’Esmoleta, icones d’Igualada, ha estat un dels moments més celebrats de la jornada. Les figures han animat la sortida i l’arribada, convertint-se en punt de parada obligada per a les fotos i recordant el vincle afectiu de la ciutat amb aquest símbol.

En finalitzar la cursa, l’Estadi Atlètic ha acollit una sessió de zumba i un sorteig solidari amb productes cedits per comerços locals. Els 10 euros d’inscripció es destinaran íntegrament a projectes de suport, recerca i prevenció del càncer a la comarca de l’Anoia.

Amb aquesta nova edició, L’Anoia en marxa contra el càncer es consolida com una cita indispensable al calendari igualadí, capaç de mobilitzar centenars de persones per una mateixa causa i demostrar, un any més, que Igualada es mou —i molt— per la salut i la solidaritat.

