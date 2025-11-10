Dos detinguts a Igualada per dur 6 kg de marihuana i 9.340 euros en metàl·lic ocults a la guantera i el maleter
Els dos joves de 25 anys van ser arrestats en l'acte com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues
Els Mossos van aturar dos joves de 25 anys en notar que circulaven amb una actitud estranya i, dins el vehicle, van acabar trobant dues bosses amb 6,1 kg de marihuana i 9.340 euros en metàl·lic a la guantera. Els fets van tenir lloc el passat dimecres 5 de novembre a Igualada, mentre els agents feien un patrullatge de prevenció de robatoris per la ciutat. En fer la troballa, tots dos van ser detinguts per un delicte de tràfic de drogues.
Com relaten fonts de la policia catalana, en identificar conductes sospitoses entre els dos ocupants del vehicle van decidir aturar-los. En aquest moment, van veure que l'acompanyant amagava ràpidament una bossa a la guantera. A més, tots dos es dirigien als agents amb una actitud especialment intranquil·la i nerviosa. Davant d'aquests indicis, els mossos van procedir a l'escorcoll del turisme.
Al maleter van localitzar dues bosses amb una gran quantitat de marihuana envasada al buit, concretament 6,1 kg, i a la guantera una bossa amb 9.340 euros en bitllets de 5, 10, 20, 50 i 100 euros.
Els dos homes van quedar detinguts en l'acte com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues).
