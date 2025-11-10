Igualada tindrà un nou espai cultural i gastronòmic impulsat per l’entitat social Àuria
L'edifici se situarà en el Parc Central gràcies a una subvenció d'un milió i mig d'euros de la Diputació de Barcelona
Es preveu que pugui entrar en funcionament l'any que ve
El Parc Central d'Igualada acollirà un equipament que serà clau per a la ciutat: un hivernacle cultural que combinarà gastronomia de proximitat i temporada amb una programació cultural de primer nivell i una aposta decidia per l'economia social. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el gerent de l'entitat social Fundació Àuria, Albert Pinyol, han presentat avui el projecte en una roda de premsa.
El batlle ha explicat que la iniciativa de l’Hivernacle ja figurava al programa electoral de Junts per Igualada, i ha destacat que ara s’ha trobat “el soci ideal” per fer-la realitat: la Fundació Àuria. L’Ajuntament preveu aprovar la cessió dels terrenys a l’entitat en el ple municipal del mes de novembre, perquè sigui aquesta qui gestioni el projecte. Segons Castells, la voluntat és que l’equipament entri en funcionament abans que acabi el 2026.
Serà un equipament gestionat per la Fundació Àuria i es podrà construir gràcies a una subvenció d'un milió i mig d'euros de la Diputació de Barcelona en un espai cedit per l'Ajuntament d'Igualada. Albert Pinyol ha destacat que l'objectiu és "construir un espai per a la ciutat". Un dels objectius d'Àuria és impulsar polítiques de transformació social i cohesió del territori i segons el gerent, aquest nou equipament "és l'expressió tangible d'aquest compromís de fa més de cinquanta anys".
L'hivernacle cultural servirà per "promoure una cultura amb valors i sentit, fer un edifici sostenible i donar oportunitats laborals, que és un dels aspectes més importants juntament amb el treball amb xarxa amb els veïns, les administracions i les entitats culturals", segons ha explicat Pinyol. Es preveu que hi hagi una extensa oferta cultural per als joves de tota la Conca d'Òdena i també una oferta gastronòmica a través d'un espai que donarà feina a persones amb discapacitat intel·lectual, usuaris d'Àuria.
L'espai gastronòmic es farà complint una filosofia molt clara: productes de proximitat i temporada, per seguir amb la idea de fer un espai completament sostenible. L'edifici que acollirà l'hivernacle també estarà construït seguint criteris d'ecologisme i sostenibilitat.
Marc Castells ha reivindicat tota la feina feta fins ara en l'entorn del Parc Central i ha assegurat que d'aquí a final d'aquest any es plantaran cent arbres en aquest espai de la capital de l'Anoia. L'hivernacle cultural serà "la culminació" el projecte del Parc Central, un indret que, segons ha remarcat, “gaudeix d’una gran afluència per part dels igualadins”. Castells ha recordat que, fa una dècada, aquell sector era “un gran abocador i un descampat ple de camions mal aparcats”, mentre que avui “s’ha convertit en un espai ple de natura i vida”. L'alcalde ha dit que la presentació del projecte ha fet que avui fos "un dels dies més feliços de la meva vida com a alcalde".
