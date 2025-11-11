L'accident d’una xurreria ambulant obliga a tallar l’A-2, a Òdena
El sinistre ha provocat un vessament d’oli a la calçada que ha paralitzat la circulació a la via durant més d'una hora
Un accident de trànsit ha obligat a tallar aquest matí l’A-2 en sentit Barcelona, al seu pas per Òdena, després que un cotxe amb un remolc habilitat com a xurreria hagi patit una sortida de via a les 6.55 hores. Com a conseqüència del sinistre, s’ha produït un vessament d’oli a la calçada, que ha obligat a tallar la via durant una hora i vint minuts per garantir-ne la neteja i la seguretat.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat per contenir el vessament i retirar el vehicle i el remolc de la via.
El conductor no ha resultat ferit, tot i que ha quedat afectat per l’impacte emocional de l’accident.
