El centre de simulació 4dHealth d'Igualada compleix 10 anys amb la mirada posada al futur
La direcció del centre té la voluntat de crear una xarxa catalana de centres de simulació per treballar de forma coordinada i tenir més abast
El centre de simulació mèdica 4dHealth d'Igualada compleix una dècada. Per commemorar l'aniversari s'ha celebrat un acte en el qual han participat els impulsors inicials del projecte, el Dr. Enric Macarulla i l'exconsellera d'Empresa, Àngels Chacón; també han intervingut l'actual director del centre, Frank Espinar, i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells.
Frank Espinar s'ha mostrat molt satisfet amb la feina feta fins ara al 4dHealth: "podem oferir una oferta extensa i adaptada a les necessitats concretes de cada institució, ja no només d'àmbits relacionats amb la salut, també amb l'educació o la seguretat ciutadana, per exemple". I ha assegurat que avui dia "som un centre pedagògic de referència amb aliances amb agents externs del territori. També hem rebut molts premis que ens avalen".
El director del projecte considera que, tot i que la simulació ha crescut de forma exponencial, "encara es treballa de forma massa aïllada". És per aquest motiu que vol crear una xarxa catalana de centres de simulació per "treballar de forma coordinada i maximitzar els recursos disponibles".
Enric Macarulla, doctor que va impulsar el projecte fa una dècada gràcies a un projecte de final de màster, ha començat la seva intervenció fent referència a la idea de treball en xarxa que havia plantejat Espinar, "nosaltres volíem fer una xarxa distribuïda, però no ho vam aconseguir".
Segons Macarulla, el projecte va començar a prendre forma quan li va presentar en una jornada de projectes d'Igualada a Àngels Chacón, però no va prosperar en aquell moment, ja que amb la consellera de Salut Marina Geli no es va poder dur a terme. En un principi es volia construir un edifici nou darrere de l’hospital actual, amb un pressupost de 18,5 milions d’euros. Finalment, es va decidir aprofitar l’edifici de l’antic Hospital Comarcal, cosa que va reduir dràsticament el cost a 1,5 milions, finançats amb ajudes europees.
Ha explicat que la inauguració va tardar massa a dur-se a terme i que per culpa d'aquest endarreriment altres ciutats com Manresa creessin els seus propis centres de simulació. Van ser justament les "desavinences" entre centres el que no va fer possible crear la xarxa: "som un país de botiguetes, cadascú vol vendre el que fa". Tanmateix, ha reconegut que aconseguir que la Universitat de Lleida arribés també a Igualada va ser un element clau per a l'èxit i la continuïtat del projecte.
Per a Macarulla, és fonamental impulsar els centres de simulació perquè "sobren moltes classes teòriques que es podrien convertir en simulacions". En aquest sentit, ha assenyalat a l'Hospital d'Igualada i ha dit que "no pot ser un client més, han de poder ser un actiu i aportar idees, coneixements i contactes".
Àngels Chacón s'ha mostrat molt emocionada de tornar a Igualada després de temps sense fer cap acte públic a la seva ciutat. Ha explicat que la seva emoció també era causada pel retrobament amb antics companys del projecte i cares conegudes dels inicis del 4dHealth.
Després d'un moment de nostàlgia on ha recordat la primera simulació del centre, amb seixanta alumnes del Melià i Fontanals, l'exconsellera ha posat en focus en el futur. Ha dit que el centre "és una joia que encara no sabem que la tenim" i que és primordial "tenir una mirada llarga, ambiciosa, no ens quedem curts. Hem de ser generosos perquè amb generositat vam tirar endavant aquest projecte".
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa