Prop de quaranta ginecòlegs de tot Catalunya es formen en cirurgia endoscòpica a l’Hospital Universitari d’Igualada
El curs compta simulacions pràctiques amb pelvitrainer, un aparell que permet entrenar les habilitats manuals i oculars necessàries en les tècniques laparoscòpiques
Regió7
Prop de quaranta ginecòlegs s’han format durant tres dies, del 5 al 7 de novembre, en cirurgia endoscòpica avançada en ginecologia a l’Hospital Universitari d’Igualada. Una formació organitzada per la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), a través de l’Escola Internacional d’Endoscòpia Ginecològica. Han impartit la formació quinze metges de diferents especialitats (cirurgia, anestesiologia i ginecologia) provinents d’hospitals de referència al país.
Es tracta d’un curs capdavanter en aquest àmbit, que any rere any reuneix desenes de metges residents i adjunts joves per adquirir les nocions necessàries per realitzar una laparoscòpia amb autonomia i seguretat. Les sessions formatives alternen presentacions teòriques, relacionades amb el tractament quirúrgic de diferents patologies (endometriosi, patologia uterina, disfuncions del sòl pelvià, oncologia...) i tècniques quirúrgiques per via laparoscòpica, així com la retransmissió de cirurgies en directe amb la possibilitat de comunicació dels assistents amb els cirurgians durant la intervenció quirúrgica.
Durant el curs, els metges participen en simulacions pràctiques amb pelvitrainer, un aparell que permet entrenar les habilitats, tant manuals com oculars, necessàries en les tècniques laparoscòpiques. Durant el darrer dia, els assistents fan un examen homologat en l'àmbit europeu per la Societat Europea d’Endoscòpia (ESGE), que permet avaluar objectivament les seves habilitats. Aquesta formació neix d’una iniciativa de la secció d’Endoscòpia de la SEGO, amb l’objectiu de crear un programa formatiu per a residents que sigui homogeni arreu de l’Estat.
S’organitza en cinc regions diferents perquè tots els residents puguin assistir-hi. La participació majoritària per part dels residents en totes les edicions realitzades consoliden aquests cursos com a referents en formació de cirurgia endoscòpica ginecològica.
