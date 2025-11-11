Taxes comercials
Igualada Comerç defensa “la feina i el diàleg” en l’acord que rebaixa fins a un 50% la taxa de residus
La presidenta, Montse Centelles, destaca que la reducció beneficiarà un 80% dels establiments i agraeix “la bona entesa” amb el consistori
La nova taxa de residus comercials d’Igualada per al 2026 reduirà la part fixa del rebut —que passa del 95% al 70%— i incrementarà la part variable fins al 30%, vinculada a la generació real de residus de cada establiment. Aquest ha estat un dels punts principals de l’acord que Igualada Comerç ha presentat aquest dimarts a la tarda a Cal Maco, després de setmanes de negociació amb l’Ajuntament per corregir els increments del 2025 i establir un model més just i sostenible per al teixit comercial.
L’acte, presidit per Montse Centelles i acompanyada de les membres de la junta Susanna Ibarra i Maribel Granados, ha servit per exposar el resultat d’una feina que, segons Centelles, “ha estat seriosa, constant i responsable”. La presidenta ha destacat que la rebaixa és real i significativa i ha defensat “la feina i el diàleg” com a clau de l’acord.
Centelles ha reivindicat el paper de l’entitat en les negociacions i ha volgut respondre a les crítiques rebudes durant les protestes del setembre. “Mentre alguns tocaven el xiulet a la plaça de l’Ajuntament, nosaltres estàvem negociant. Ningú ens ha vingut a buscar ni ens ha demanat res, però hem treballat per a tots els comerços d’Igualada”, ha afirmat.
Segons la presidenta, el nou sistema incentiva les bones pràctiques ambientals i penalitza els comerços que no separin correctament la fracció orgànica o generin massa rebuig. Ha explicat que els càlculs s’han fet “activitat per activitat” i ha agraït la predisposició del govern i dels tècnics municipals: “Hem trobat portes obertes i una voluntat clara de corregir i col·laborar”.
Centelles ha recordat que Igualada Comerç “es deu als seus socis, però també a tot el comerç de la ciutat” i ha fet una crida a sumar esforços: “Si volem que la nostra veu pesi, hem d’anar junts. Aquesta negociació és per a tota la ciutat i se’n beneficiarà tot el comerç igualadí”.
Rebaixes de fins al 50% i noves bonificacions per al 2026
Centelles detalla alguns exemples concrets de la rebaixa: una botiga de pintures de 600 m² passa de pagar 1.842 euros el 2025 a 930 euros el 2026; una ferreteria de 400 m² redueix la seva taxa de 1.495 a 755 euros, o un concessionari de vehicles passa de 900 a 329 euros.
La nova ordenança inclou, a més, una quota mínima de 110 euros per als locals buits, que s’aplica quan un establiment cessa la seva activitat, i reduccions específiques per a botigues a granel (–30%) i comerços que col·laborin amb el Banc de Queviures. També s’estableix una quota unitària anual per a terrasses, diferenciant entre bars i restaurants amb cuina.
Centelles recorda que els comerços que considerin que han pagat una taxa injusta aquest 2025 encara poden presentar una instància fins a finals d’any. En alguns casos, explica, “ja s’han fet correccions i compensacions als establiments que havien pagat de més”.
La presidenta d’Igualada Comerç tanca la seva intervenció afirmant que l’acord “marca una nova etapa per al comerç local”, basada en el diàleg i la col·laboració institucional. “El futur del comerç s’ha de construir amb compromís i responsabilitat”, conclou.
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa