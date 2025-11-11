Detenen un home per traficar amb marihuana i cocaïna pels voltants de l'estació de la Renfe de Calaf
Durant l'escorcoll del seu domicili hi van trobar dues bosses amb quasi 800 grams de marihuana i una bàscula per calcular el pes de les dosis de cocaïna
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Calaf (Anoia) un home de 41 anys que traficava amb marihuana i cocaïna, sobretot pels voltants de l'estació de la Renfe. A causa de l'increment d'incidents en aquesta zona i la sensació d'inseguretat creixent entre els veïns, la policia catalana va obrir una investigació a mitjans de setembre. Aquest dilluns, després de dos mesos, els agents van arrestar l'home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, en trobar-li dues bosses amb quasi 800 grams de marihuana i una bàscula per calcular el pes de les dosis de cocaïna al seu domicili.
Després que la policia catalana tingués coneixement que un home solia traficar amb drogues a la zona de l'estació de Renfe, la Unitat d'Investigació d’Igualada juntament amb agents de seguretat ciutadana de paisà van començar la investigació. Un cop van poder concretar la zona des d'on presumptament estaria actuant, van iniciar una sèrie de vigilàncies i seguiments en diferents dies i franges horàries.
Aquestes actuacions els va fer constatar el moviment de persones que hi havia a la zona, alguns d'ells coneguts pel cos policial pels seus antecedents i d'altres que eren consumidors de substàncies estupefaents. Per garantir la investigació, es va escorcollar puntualment algunes d'aquestes persones, just quan acabaven de fer l’intercanvi, i se'ls va intervenir cocaïna.
Finalment, un cop havien recollit prou indicis, ahir a primera hora del matí es va realitzar una entrada i perquisició al domicili del sospitós de 41 anys. Els agents van aturar l'investigat just quan sortia de casa i van aprofitar per entrar a l'interior i fer l'escorcoll. Van localitzar dues bosses amb gairebé 800 grams de marihuana i una bàscula per calcular el pes de les dosis de cocaïna.
Davant les evidències, els investigadors el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Com asseguren fonts dels Mossos, el detingut passarà durant el dia d’avui a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa