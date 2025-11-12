Antifrau arxiva la denúncia anònima presentada contra l'Ajuntament d'Igualada
L’Oficina Antifrau de Catalunya havia admès el mes de setembre una denúncia anònima que descrivia presumptes irregularitats en la contractació d'empreses al consistori
L'Ajuntament d'Igualada ha rebut la notificació oficial per part d'Antifrau, que dona per tancada la denúncia anònima que fa dos mesos es va filtrar als mitjans de comunicació, contra l'Ajuntament d'Igualada. El govern igualadí ha fet pública ara la comunicació i ha valorat la denúncia afirmant que es tracta d'un "tancament definitiu de l'expedient".
El govern igualadí assegura que no hi ha hagut "cap irregularitat" en la gestió" i afegeix que manté "un estricte compliment de la legalitat" i que "ha actuat amb rigorositat, eficàcia i transparència en tots els seus processos, especialment en la contractació pública i la prestació de serveis municipals". "No hi ha cap dubte sobre la nostra manera de governar", sentencia.
Denúncia de l’ús malintencionat dels processos
En el mateix document repartit als mitjans aquest dimecres al migdia, el govern indica que "volem denunciar clarament que alguns han intentat embrutar la imatge de l’Ajuntament i la del seu alcalde mitjançant filtracions interessades als mitjans de comunicació i manipulacions de processos administratius i judicials". Per al govern local, "aquesta pràctica no té cabuda en la nostra manera de fer política, ni en la manera que els igualadins i igualadines volen veure les seves institucions".
L'alcalde, Marc Castells, i el seu govern han afegit que "amb aquest capítol tancat, l’alcalde i el govern municipal es concentraran en els projectes que realment importen a la ciutat, com la millora de la qualitat de vida, les infraestructures, l’habitatge i la creació de llocs de treball. Seguirem treballant amb fermesa i dedicació".
