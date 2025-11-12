El Nadal d’Igualada arribarà amb un nou mercat, més il·luminació i propostes solidàries
El Bosc Màgic s'ampliarà amb "el bosc de la saviesa" per incloure les persones grans a les festivitats
L'Ajuntament d'Igualada ha presentat avui la seva campanya de Nadal amb més activitats que mai. Enguany les festivitats seran més inclusives que mai, una proposta que aposta per la participació ciutadana, la sostenibilitat i la col·laboració entre generacions. L’alcalde Marc Castells ha destacat que “el Nadal és màgia i igualada”, i que enguany la ciutat “viurà un Nadal a cel obert, des dels 0 fins als 100 anys”.
Una de les principals novetats és el Bosc de la Saviesa, que amplia el Bosc Màgic i s’instal·larà a la plaça de Sant Miquel i on hi participaran tots els centres de persones grans de la capital de l'Anoia. Cada entitat decorarà el seu propi arbre, creant un espai que simbolitzarà el vincle entre les persones grans i la resta de la comunitat. L’espai complementarà el ja tradicional Bosc dels Tions, molt visitat per les escoles i famílies amb infants petits.
La plaça de l’Ajuntament també lluirà una imatge renovada, amb un nou cel estrellat d’il·luminació nadalenca que acompanyarà els actes i concerts habituals. A més, s’amplien els espais decorats amb llums de baix consum LED, incloent-hi l’avinguda Carles Martí, un tram de l’avinguda dels Almogàvers i els corredors que connecten el centre històric amb la plaça de l’Ajuntament i el carrer Santa Maria.
Pel que fa a l’àmbit comercial, l’Ajuntament i Igualada Comerç han impulsat un mercat de Nadal de quilòmetre zero a la plaça de Cal Font, amb productes locals i activitats familiars. “Volem que Cal Font sigui l’eix comercial i social d’aquest Nadal”, ha remarcat l’alcalde, que ha agraït la implicació de comerciants i entitats.
Altres propostes destacades inclouen la Fira de Santa Llúcia, que enguany s’ubicarà al barri de la Font Vella, voltant de l’església i les places Pius XII i del Pilar, amb productes exclusivament nadalencs; i el concert solidari Nadal Rock, que recaptarà fons per als projectes de cooperació per a El Salvador i el Sàhara Occidental.
La programació també incorpora el Viu Màgic, els Pastorets, el Jove x Xperience per a joves de 12 a 17 anys, i diverses activitats infantils a la plaça de l’Ajuntament, com contacontes, tallers i espectacles itinerants —entre ells, un sorprenent zepelí gegant.
A més, la ciutat s’afegeix a la campanya “Totjoc, juguem en català”, impulsada conjuntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística i diversos comerços locals, per promoure l’ús del català a través del joc i les joguines.
El regidor Pere Camps ha remarcat que serà un Nadal sostenible i participatiu, amb una forta dimensió comunitària: “Volem que Igualada sigui una ciutat de llum, oberta, solidària i plena d’il·lusió”.
La presidenta d'Igualada Comerç, Montserrat Centelles, ha animat tothom a anar a comprar a les botigues igualadines per la campanya de Nadal.