La festa dels drets dels infants a Igualada se centrarà en els Objectius de Desenvolupament Sostenible
L'acte tindrà lloc al Museu de la Pell el dia 22 de novembre a de 10 del matí a 2 del migdia
Igualada celebrarà el dia dels Drets dels Infants amb la cinquena edició de la seva festa. De nou, el Departament d'Infància s'ha coordinat amb el Consell d'Infants d'Igualada per organitzar aquesta jornada, que cada any tracta un tema concret i enguany estarà enfocada en els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La festa tindrà lloc el dissabte 22 de novembre, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia al Museu de la Pell.
Segons han explicat Laura Descàrrega, del Departament d'Infància, i Patrícia Illa, tinent d'alcalde, en la presentació d'aquesta edició, "l'objectiu de fons és reivindicar els drets dels infants en un entorn participatiu". I és que les activitats i els jocs que es duran a terme a la festa han estat pensats pels mateixos infants d'Igualada, ja que segons han comentat les responsables "ells seran els únics protagonistes".
Així doncs, es treballaran els disset ODS de forma lúdica i a través de jocs que tractin la sostenibilitat o la igualtat entre gèneres, entre molts altres temes. Durant la jornada hi haurà diverses activitats, jocs, tallers i exposicions relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a tots els públics dels 3 als 12 anys acompanyats de les famílies.
A les 12 del migdia es farà la lectura del manifest elaborat pels infants que integren el Consell d'Infants d'Igualada com a reivindicació del compliment dels seus drets. Després s'estrenarà l'himne de la festa, que també ha estat creat per infants del territori.
Descàrrega i Illa han agraït la implicació de les escoles i les famílies dels infants "sense ells aquesta festa no seria possible".
