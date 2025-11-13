El president del Consorci Sanitari de l’Anoia, Enric Mangas, rep la medalla doctor Trueta per la seva dedicació a la gestió sanitària
El president de la Generalitat va donar les distincions a una quinzena de persones vinculades al sector sanitari
El president del Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), Enric Mangas Monge, ha estat reconegut amb la Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2025, una de les distincions més rellevants que atorga la Generalitat de Catalunya a professionals i entitats que han contribuït de manera destacada al progrés del sistema de salut.
Enric Mangas ha estat reconegut "per la seva trajectòria professional exemplar i la seva contribució al desenvolupament de les polítiques sanitàries i socials de Catalunya. Ha exercit responsabilitats públiques i directives, destacant en la gestió sanitària i social i en l’alta representació institucional".
Al llarg de la seva carrera ha estat gerent el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (1995-1998) i gerent de la Fundació Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (1995- 1998); gerent de la Fundació Sanitària d’Igualada (1999-2000); gerent de coordinació d’empreses públiques i consorcis del Servei Català de la Salut (2000-2001); director general de Règim Econòmic de la Seguretat Social del Departament d’Economia i Finances (2001-2003); director del Servei Català de la Salut (2003-2004); gerent de la Regió Sanitària de Barcelona (2004-2009); i director general del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (2009-2023). A més, va presidir La Unió Catalana d’Hospitals entre 2016 i 2023.
Tant el Consorci Sanitari de l’Anoia com la regió Sanitària Penedès han fet públic la seva felicitació pel reconeixement. L'acte de lliurament del premi va tenir lloc dimecres al vespre. L'acte de lliurament va tenir lloc dimecres en l’acte de lliurament de les Medalles i Plaques Josep Trueta al mèrit sanitari 2025, celebrat al Teatre Casino l’Aliança del Poblenou, amb la presència del President, Salvador Illa, que hi va assistir acompanyat de la consellera de Salut, Olga Pané.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar que “Catalunya és un gran país i tenim a les nostres mans l’oportunitat de liderar un futur millor, defensant la ciència i la salut com a fonts de progrés i certesa”.
El cap de l’Executiu va assegurar que “la ciència representa, més que mai, l’esperança de les nostres societats davant els qui la neguen”, i va reivindicar el llegat del doctor Josep Trueta com “una crida a l’esperança en temps d’incertesa”. El president Illa va reconèixer la tasca dels dotze professionals i tres entitats guardonades, destacant que “tots ells representen la millor versió de Catalunya, la que dona esperança, millora la sanitat i fa avançar el país”.
Durant la seva intervenció, el president Illa va remarcar que el Govern treballa per “reformar, integrar i blindar” el sistema sanitari, “amb més innovació, més atenció integrada i més tecnologia al servei de les persones”, i va defensar que “ens toca, més que mai, protegir la sanitat, la ciència i la medicina davant d’aquells que les volen posar en qüestió”.
Per la seva part, la consellera de Salut, Olga Pané, va afirmar que "el doctor Trueta ens inspira, any rere any, a continuar treballant per un sistema públic, universal, de qualitat i equitatiu. I ens convoca a reconèixer aquells professionals que manteniu viu aquest esperit de ciència, de coneixement i de compromís amb les persones".
Pané va destacar que els guardonats representen "el millor del nostre sistema de salut: la vocació de servei, la mirada humana, el lideratge científic, la responsabilitat social i la capacitat transformadora que fan avançar Catalunya", afirmant que simbolitzen "el gran escut protector que és la salut: allò que ens cohesiona com a país, que genera confiança i que fa possible una societat més justa i equitativa".
Medalles i Plaques Josep Trueta al mèrit sanitari 2025
Van rebre la distinció
Joan Colom Farran, metge
Per la seva trajectòria exemplar en la implementació de polítiques de salut pública, especialment en la prevenció de les addiccions i malalties infeccioses, dins i fora de Catalunya. Ha situat les polítiques sobre l'alcohol i altres drogues com a prioritats de la salut pública, incorporant les estratègies més innovadores.
Glòria Jodar i Solà, Infermera
Per la seva carrera destacada en el sistema públic de salut, amb una aportació rellevant en l’àmbit assistencial, docent, de recerca i de gestió. Ha situat el dret dels ciutadans a rebre les millors cures al centre de la seva acció, impulsant el desenvolupament i el reconeixement professional de la infermeria.
Montserrat Esquerda i Aresté. metgessa
Pel seu lideratge i influència en el camp de la bioètica a Catalunya; per les aportacions rellevants, principalment, en la seva especialitat: la qualitat assistencial, la salut pública i la genètica. I, destacant, especialment, en l’atenció al final de la vida.
Josep Torrent-Farnell, metge i farmacèutic (medalla a títol pòstum)
Per la seva tasca en la recerca i difusió dels tractaments de malalties minoritàries i el seu compromís amb el sistema de salut a l’àmbit europeu, estatal i català. Va ocupar càrrecs clau a l’Agència Europea de Medicaments, a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i al Servei Català de la Salut.
Enric Mangas Monge, economista
Per la seva trajectòria professional exemplar i la seva contribució al desenvolupament de les polítiques sanitàries i socials de Catalunya. Ha exercit responsabilitats públiques i directives, destacant en la gestió sanitària i social i en l’alta representació institucional.
Angeleta Orpella Gra, voluntària
Per la seva trajectòria i dedicació en la promoció de les donacions de sang, iniciada com una iniciativa privada i contribuint posteriorment a les campanyes de difusió i promoció a tot Catalunya. Ha estat cabdal en conscienciar sobre la importància de la donació, promovent l’altruisme com a eina per salvar vides.
Conchita Peña Gallardo, treballadora social
Per la seva trajectòria en l’àmbit del treball social, i pel seu lideratge en el desenvolupament de la professió. És un referent en bioètica, incorporant els factors de context social en la reflexió i el debat d’aquest àmbit.
Daniel Cardona Pera, farmacèutic
Per la seva trajectòria amb impacte directe en la seguretat i eficàcia dels tractaments nutricionals hospitalaris i en la formació de professionals de la salut a escala nacional i internacional. Pioner en la nutrició parenteral hospitalària, la recerca aplicada i en la implementació de protocols de seguretat avui referents.
Carme Valls i Llobet, metgessa
Per la seva trajectòria exemplar en la incorporació de la perspectiva de gènere en la medicina. Ha estat clau per evidenciar les diferències en salut entre dones i homes, tant en la recerca com en l’atenció sanitària, contribuint a millorar la qualitat assistencial i a impulsar reformes per a una major equitat en salut.
Fernando Fernández Aranda, psicòleg clínic
Per la seva trajectòria exemplar com a investigador, clínic i docent, amb més de trenta anys de carrera. Ha conjurat un excel·lent treball clínic en salut mental amb una recerca de màxim nivell, que li ha suposat un ampli reconeixement científic nacional i internacional.
Maria Eulàlia Juvé Udina, infermera
Per la seva trajectòria de referència en infermeria a Catalunya, marcada per l’excel·lència clínica, la innovació, la recerca i el lideratge transformador. Ha estat clau per al reconeixement del valor de les cures infermeres en els resultats de salut i ha destacat també en el vessant docent i investigador.
Carlos A. González Svatetz, metge
Per la seva destacada contribució com a epidemiòleg, liderant des de Catalunya estudis rellevants sobre dieta, càncer digestiu i el rol del tabaquisme en la seva etiologia. La seva recerca epidemiològica i aportacions al sistema sanitari han proporcionat una visió comunitària de gran rellevància.
I la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari 2025 ha estat per:
Associació contra el Càncer a Catalunya
En reconeixement a la seva tasca de promoció del benestar social, emocional i físic en pacients oncològics i les seves famílies, amb un abordatge integral i gratuït, especialment per als més vulnerables. També per la seva promoció i suport a projectes de recerca, amb èmfasi als càncers de baixa supervivència.
Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls
En reconeixement a les dues dècades de compromís ferm i transformador en l’àmbit de la sanitat i el suport sociosanitari. Pionera a Catalunya en l’atenció integral a les persones afectades d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i altres malalties de la motoneurona. Per ser una entitat de referència a tot Catalunya.
Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya
En reconeixement a la seva trajectòria iniciada el 1983 per a la promoció d’activitats en benefici de la gent gran, amb més de 500 entitats federades, que agrupen més de 450.000 persones. És l’organització més representativa de Catalunya d’aquest àmbit i vertebra l’associacionisme.
