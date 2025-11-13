Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en l'incendi en un habitatge a Santa Margarida de Montbui

El foc es va produir en el primer pis d'un bloc del carrer Lourdes

Un vehicle dels Bombers

Un vehicle dels Bombers / ARXIU/ACN

Regió7

Santa Margarida de Montbui

Una persona ha resultat ferida en un incendi d'habitatge a Santa Margarida de Montbui. L'avís del foc es va rebre aquest dimecres a les 19:08 hores. Les flames, que van afectar un bloc del carrer Lourdes, van cremar una habitació del primer pis. En conseqüència, un veí de l'edifici va patir cremades.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar quatre dotacions del cos dels Bombers de la Generalitat i també efectius del SEM per atendre l'afectat. Un cop apagat el foc, els bombers van ventilar l'edifici.

