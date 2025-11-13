Un ferit en l'incendi en un habitatge a Santa Margarida de Montbui
El foc es va produir en el primer pis d'un bloc del carrer Lourdes
Regió7
Santa Margarida de Montbui
Una persona ha resultat ferida en un incendi d'habitatge a Santa Margarida de Montbui. L'avís del foc es va rebre aquest dimecres a les 19:08 hores. Les flames, que van afectar un bloc del carrer Lourdes, van cremar una habitació del primer pis. En conseqüència, un veí de l'edifici va patir cremades.
Fins al lloc dels fets es van desplaçar quatre dotacions del cos dels Bombers de la Generalitat i també efectius del SEM per atendre l'afectat. Un cop apagat el foc, els bombers van ventilar l'edifici.
