Presentació
El periodista i exregidor de Montbui Josep Lluís González publica un llibre que repassa quaranta anys d’història del municipi
L’obra, titulada Crònica Municipal de Montbui (1979–2019), retrata quatre dècades de vida política i social a la vila
La sala de cinema petita de Mont-Àgora acull aquest dijous la presentació del llibre Crònica Municipal de Montbui (1979–2019), de Josep Lluís González Alastuay, una obra que recull quaranta anys de vida política i social del municipi, des de la constitució del primer ajuntament democràtic el 1979 fins a les eleccions del 2019. L’acte reuneix una cinquantena de persones.
El volum, de gairebé dues-centes pàgines, ofereix una mirada detallada a l’evolució institucional i comunitària de Montbui, amb especial atenció als diferents consistoris, als seus protagonistes i als projectes que han marcat quatre dècades de democràcia local. Els annexos, extensos i rigorosos, aporten dades i documents que contextualitzen aquesta trajectòria i el converteixen en una eina de consulta rellevant. Tot i que no planteja una lectura crítica ni analítica, el llibre es presenta com una crònica descriptiva i ordenada que fixa la memòria institucional del municipi.
Durant la presentació, el representant de la Biblioteca Mont-Àgora subratlla que és “un llibre imprescindible per entendre la instauració de la democràcia a Montbui”, i el defineix com “una obra que permet aprofundir en estudis futurs i retre homenatge a totes les persones que han passat per l’administració local”.
Per la seva banda, Josep Lluís González reivindica la importància de preservar la memòria democràtica i el paper que va tenir la ciutadania en els primers anys d’autogovern municipal. “La democràcia que tenim està en perill perquè no es valora el que tenim”, alerta, tot recordant que “aquest país s’ha fet gràcies a ciutadans enamorats d’una causa única: tirar endavant el poble”.
González explica que la idea del llibre “sorgeix el 1999, quan m’incorporo a la política”, i que el projecte ha anat madurant durant vint-i-cinc anys, amb períodes variats de dedicació. “He entregat moltes hores, però m’han passat volant”, assenyala. També detalla que, al llarg de la recerca, ha hagut de superar mancances documentals: “Les dades no estaven clarificades i calia reconstruir molts moments per fer-los entenedors”.
El periodista i exregidor, que ocupava responsabilitats en àrees com comunicació, governació, urbanisme, hisenda o medi ambient durant les seves quatre legislatures, remarca també el canvi en la manera de fer política a escala local: “Els alcaldes d’abans coneixien la gent persona a persona. Les associacions veïnals tenien un paper clau i el treball era molt popular. La manera d’entendre i de fer política ha canviat, i qui no s’adapta als canvis queda fora”.
Amb Crònica Municipal de Montbui (1979–2019), González ofereix un retrat minuciós i alhora humà de la vida municipal, una obra que fixa la memòria de quatre dècades decisives i que vol contribuir a entendre el passat per encarar amb més consciència el futur del municipi.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho