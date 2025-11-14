10 anys 4dHealth | Enric Macarulla Impulsor del projecte
"S'ha demostrat que vam fer un projecte sòlid, ara toca fer un salt qualitatiu"
Coincidint amb el desè aniversari del 4dHealth, Enric Macarulla, un dels impulsors del projecte, repassa la seva trajectòria i el camí recorregut
Com recorda la primera espurna del 4dHealth fa una dècada?
Amb molta il·lusió i també amb innocència. Explicàvem massa els projectes abans que fossin una realitat, però teníem ganes de compartir-los. Entre que ens van donar els diners i vam obrir, van passar cinc anys.
Com valora l’evolució del centre des d'una mirada més externa?
El Frank (Espinar, actual director del centre) i el seu equip han fet una feinada brutal, ho he estat seguint de ben a prop. El projecte s’ha consolidat i ara és un referent. Però cal aprofitar tota la feina feta per fer un salt qualitatiu.
Què fa única la simulació?
La força no és la simulació en si, sinó el debrífing: la reflexió posterior. És el que permet canviar el marc mental i aprendre de veritat.
Què hem après en aquests deu anys?
Que els projectes grans necessiten paciència i col·laboració. A Londres, per exemple, hi havia recursos i una mentalitat més oberta. Aquí hem après a compartir més i a fer xarxa, hem de treure el màxim rendiment de tot el que tenim.
Quin és el record que li queda després de viure el naixement i la trajectòria del projecte?
Amb el fet d’haver-ho vist créixer. Vam picar molta pedra, però veure on hem arribat emociona. El 4dHealth és un projecte sòlid i viu, i encara té molt camí per recórrer.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals