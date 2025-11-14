Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Consorci Sanitari de l’Anoia rep un dels Premis ‘Catalonia FP Biz Day’ per la seva aposta per la igualtat d’oportunitats en l’FP

El guardó destaca la col·laboració estreta i continuada amb l’Institut Badia i Margarit, que ha proposat la candidatura com a exemple d’un model d’acollida i tutorització proper, rigorós i orientat al creixement professional

Sílvia Zambudio, cap de Docència i Formació del CSA recollint el premi

Sílvia Zambudio, cap de Docència i Formació del CSA recollint el premi / Generalitat de Catalunya

Regió7

Igualada

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) va ser reconegut ahir amb un dels Premis Catalonia FP Biz Day del Departament d’Educació i Formació Professional, en una cerimònia celebrada al Citilab de Cornellà de Llobregat. El guardó distingeix el compromís del CSA amb la gestió social i la igualtat d’oportunitats en el marc de la formació professional.

Aquests premis, que enguany arriben a la seva segona edició, reconeixen les millors pràctiques d’empreses, institucions, entitats i centres educatius implicats en l’FP dual. En aquesta edició, s’hi han presentat 109 candidatures, i un total de 16 projectes han estat distingits en diferents categories.

Un reconeixement al compromís del CSA amb la formació i l’equitat

El Consorci Sanitari de l’Anoia ha rebut el premi en la categoria “Gestió social i igualtat d’oportunitats”, un guardó que realça l’aposta del CSA per la integració de l’alumnat en entorns reals d’aprenentatge, així com la voluntat de garantir itineraris formatius inclusius, i que destaca la col·laboració estreta i continuada amb l’Institut Badia i Margarit, que ha proposat la candidatura com a exemple d’un model d’acollida i tutorització proper, rigorós i orientat al creixement professional.

Des del CSA, la cap de l’Àrea de Docència i Formació, Sílvia Zambudio, expressa l’agraïment pel reconeixement i especialment a l’Institut Badia i Margarit “per confiar en el CSA com a espai de creixement per als joves i per compartir una manera d’entendre la formació basada en el respecte, l’equitat i la vocació de servei públic”.

Aquest reconeixement reforça el compromís del Consorci Sanitari de l’Anoia amb la formació, la igualtat d’oportunitats i la generació de talent al territori.

Durant l’acte, la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha destacat que “Catalunya disposa d’un sistema d’FP sòlid, amb centres innovadors, docents compromesos i empreses implicades”, i ha subratllat que l’FP dual “garanteix una formació vinculada a les necessitats reals del mercat laboral i amb altes taxes d’inserció i satisfacció”.

A més dels guardons, també s’han lliurat les certificacions de qualitat als tàndems empresa-institut que han excel·lit en la formació en alternança dual.

