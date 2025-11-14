El Consorci Sanitari de l’Anoia rep un dels Premis ‘Catalonia FP Biz Day’ per la seva aposta per la igualtat d’oportunitats en l’FP
El guardó destaca la col·laboració estreta i continuada amb l’Institut Badia i Margarit, que ha proposat la candidatura com a exemple d’un model d’acollida i tutorització proper, rigorós i orientat al creixement professional
Regió7
El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) va ser reconegut ahir amb un dels Premis Catalonia FP Biz Day del Departament d’Educació i Formació Professional, en una cerimònia celebrada al Citilab de Cornellà de Llobregat. El guardó distingeix el compromís del CSA amb la gestió social i la igualtat d’oportunitats en el marc de la formació professional.
Aquests premis, que enguany arriben a la seva segona edició, reconeixen les millors pràctiques d’empreses, institucions, entitats i centres educatius implicats en l’FP dual. En aquesta edició, s’hi han presentat 109 candidatures, i un total de 16 projectes han estat distingits en diferents categories.
Un reconeixement al compromís del CSA amb la formació i l’equitat
El Consorci Sanitari de l’Anoia ha rebut el premi en la categoria “Gestió social i igualtat d’oportunitats”, un guardó que realça l’aposta del CSA per la integració de l’alumnat en entorns reals d’aprenentatge, així com la voluntat de garantir itineraris formatius inclusius, i que destaca la col·laboració estreta i continuada amb l’Institut Badia i Margarit, que ha proposat la candidatura com a exemple d’un model d’acollida i tutorització proper, rigorós i orientat al creixement professional.
Des del CSA, la cap de l’Àrea de Docència i Formació, Sílvia Zambudio, expressa l’agraïment pel reconeixement i especialment a l’Institut Badia i Margarit “per confiar en el CSA com a espai de creixement per als joves i per compartir una manera d’entendre la formació basada en el respecte, l’equitat i la vocació de servei públic”.
Aquest reconeixement reforça el compromís del Consorci Sanitari de l’Anoia amb la formació, la igualtat d’oportunitats i la generació de talent al territori.
Durant l’acte, la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha destacat que “Catalunya disposa d’un sistema d’FP sòlid, amb centres innovadors, docents compromesos i empreses implicades”, i ha subratllat que l’FP dual “garanteix una formació vinculada a les necessitats reals del mercat laboral i amb altes taxes d’inserció i satisfacció”.
A més dels guardons, també s’han lliurat les certificacions de qualitat als tàndems empresa-institut que han excel·lit en la formació en alternança dual.
