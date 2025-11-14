Una reacció de clor obliga a desallotjar l'empresa Centre de Gestió Ambiental d'Igualada i una altra de la vora
L'incident, que no ha deixat ferits, ha fet que Protecció Civil activi la prealerta del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya
La reacció d'unes pastilles de clor dins un bidó han obligat a desallotjar l'empresa Centre de Gestió Ambiental, al polígon les Comes d'Igualada. L'incident, que ha tingut lloc pels volts de 3/4 de 4, ha obligat a desallotjar les seves instal·lacions, com també les d'una altra nau del costat. En conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT).
Com asseguren fonts dels Bombers, no consten persones afectades i l'empresa ha fet servir sepiolita per aturar la reacció.
Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb sis dotacions i personal del Grup de Riscos Tecnològics (GRIT).
