Dia internacional per l'eliminació de la violència vers les dones
Les violències digitals seran el centre de la campanya del 25N de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena
La iniciativa pretén conscienciar els joves sobre les agressions que tenen lloc a les xarxes socials
Les violències en l'àmbit digital seran el centre de la campanya amb motiu del 25N, dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, de la Macomunitat de la Conca d'Òdena (MICOD). L'objectiu de la iniciativa és "visibilitzar, prevenir i combatre les agressions que es produeixen en l'àmbit digital" com el control a través de les xarxes socials, el ciberassetjament, l'extorsió, la suplantació d'identitat, l'extorsió o la difusió d'imatges privades sense consentiment. Des del 4 de novembre i fins al 5 de desembre hi ha més de quaranta activitats adreçades especialment als joves.
Els set municipis que formen la MICOD (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) acolliran activitats que combinen la formació, la reflexió i la cultura gràcies a la col·laboració entre les regidories d'igualtat dels set municipis. L'agenda inclou tallers, exposicions, taules rodones, cinefòrums, xerrades, accions de carrer i activitats artístiques adreçades a tots els públics.
Acte central i lectura de manifest
Un dels actes centrals de la campanya serà l’acte institucional del 25 de novembre, que tindrà lloc de 2/4 d'1 a 2 del migdia a l’Espai Cívic Centre d’Igualada, sota el títol “Prevenció, abordatge i reparació de la violència masclista digital”. La jornada, que se celebrarà després de les concentracions i la lectura del manifest dels ajuntaments membres de la MICOD de forma simultània a les 12 del migdia, reunirà professionals i expertes per reflexionar sobre la violència digital.
L’acte començarà amb una visita a l’exposició “La violència digital és violència masclista” i continuarà amb una taula rodona moderada per Mireia Prat, coordinadora del servei d'informació i atenció a les dones (SIAD), amb la participacióde l’advocada del SIAD, Assumpció Perlas, Rubèn Rubio, de l’àrea bàsica policial de l'Anoia, i Conxita Garrido, del SIE Igualada-Anoia i l’entitat Dones amb Empenta. La trobada vol posar sobre la taula eines pràctiques per prevenir, abordar i reparar les violències digitals masclistes des de la proximitat i la col·laboració institucional.
Propostes per a tothom
Entre les propostes més destacades de tota la programació de la campanya hi ha un taller formatiu per a joves, amb l’objectiu d’aprendre a detectar les agressions i assumir responsabilitats, que tindrà lloc el dimarts 25 a 2/4 de 6 de la tarda a MontJove, a Santa Margarida de Montbui; l’espectacle teatral Les Males Dones, el dijous 27 a 2/4 de 7 de la tarda la sala d'actes de la biblioteca a Òdena; el cinefòrum Te doy mis ojos, diumenge 23 a les 6 de la tarda al Teatre Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt; i la Mostra Internacional de Films de Dones, el dissabte 22 a la sala polivalent de Jorba.
A Castellolí s’organitza un taller d’autodefensa per a dones i el concert de Sandra Bautista els dies 28 i 30, respectivament, a la sala La Brillante, mentre que a Vilanova del Camí es farà el taller Beating the Match, la creació d'un rap al voltant de les masculinitats. A Igualada, el jovent serà protagonista amb propostes a Cal Badia, com l’escape room Feminisme i igualtat i el taller amb Raquel Riba, l’autora del personatge feminista Lola Vendetta que mostrarà els assistents com crear un alter ego el dijous 27 a 2/4 de 6 de la tarda. També destaca el taller de prevenció i sensibilització per a famílies "Ni prínceps blaus, ni princeses promeses", que tindrà lloc a Montbui, la Pobla de Claramunt i Jorba.
A foc lent
L'entitat Dones amb Empenta organitza, sota el paraigua de la campanya del MICOD, el cicle d'hivern de pensament i reflexió feminista sota el títol "A foc lent". Inclourà dues activitats principals que seran reflexions amb les autores de llibres feministes sobre les seves obres. La primera trobada serà amb Eva Piquer Vinent, autora de l'assaig Difamació. Autòpsia d'un escarni classista, misogin i cruel, sobre la impunitat i escarni públic contra les dones, l'acte es farà dijous 20 de novembre a les 7 de la tarda al local del barri de Xauxa, al carrer Sant Ignasi 57 d'Igualada.
Una setmana després, dijous 27 la Sala de Socis de l'Ateneu Igualadí, al carrer Sant Pau 9, acollirà la conversa amb Gemma Pasqual i Escrivà, autora de Torturades. Via Laietana, 43. Vint-i-dues dones, testimonis del terror (1941-2019), i Pilar Rebaque Mas, advocada i testimoni al llibre, per a fer memòria històrica i trencar el silenci sobre tot el que va passar en aquella comissaria a través de la veu de les dones.
