Habitatge
Les primeres famílies reben les claus dels 24 pisos socials acabats a Igualada
El nou edifici d’INCASÒL al carrer Joan Serra Constansó, de 3,4 milions d’euros, destaca per la sostenibilitat i el disseny orientat al confort, en un acte presidit per Puga i Castells.
Aquest dissabte al matí, una vintena de famílies han rebut les claus dels que seran, des d’avui, els seus nous habitatges de lloguer social a Igualada. El lliurament s’ha fet en un acte presidit pel secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Víctor Puga, i ha comptat amb la participació de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Miquel Bagudanch, i de responsables d’INCASÒL. La jornada ha començat amb una visita a un dels pisos adaptats i ha continuat amb el repartiment de claus de la nova promoció de 24 habitatges situada al carrer Joan Serra Constansó, 2.
En el seu discurs, Víctor Puga ha afirmat que “l’acte d’avui és senzill, però profundament simbòlic”, perquè expressa “el compromís del Govern amb garantir el dret a un habitatge digne i assequible arreu del territori”. Ha recordat que aquesta promoció representa “l’oportunitat i la continuïtat” per a les famílies que hi accedeixen i ha situat la inauguració en el marc d’una “política d’habitatge estructural” per afrontar una emergència que condiciona projectes de vida.
El secretari també ha posat l’accent en la qualitat constructiva i ha remarcat que “no només es fa habitatge assequible; es fa habitatge eficient i sostenible”, destacant els alts estàndards d’aïllament, eficiència energètica i confort.
Un edifici amb pati central, terrasses i ventilació creuada
La promoció —acabada recentment després d’una inversió de 3,4 milions d’euros— té una planta quadrada organitzada al voltant d’un pati interior, que millora la il·luminació i la ventilació natural.
Els habitatges, d’entre 54 i 58 m², compten amb dos dormitoris, cuina oberta, bany complet, sala d’estar amb doble orientació i terrassa. Tots disposen de ventilació creuada i reben llum natural directa durant els mesos d’hivern.
A la planta baixa hi ha tres pisos, dos dels quals adaptats, a més d’espais comuns i una zona de càrrega per a vehicles de mobilitat personal. El soterrani acull les 24 places d’aparcament.
Aquests habitatges se sumen als 88 pisos de lloguer assequible que INCASÒL ja gestiona a la ciutat.
Marc Castells: “Heu tingut sort; viviu en un entorn privilegiat”
L’alcalde Marc Castells s’ha adreçat als nous veïns i els ha assegurat que “heu tingut molta sort”, tot reivindicant la col·laboració institucional entre Ajuntament i Generalitat. Ha remarcat que, malgrat provenir de forces polítiques diferents, “treballem plegats, i això fa possible projectes com aquest”.
Castells ha fet valdre l’entorn del nou edifici i ha enumerat els serveis que té a tocar: “Al costat teniu el complex esportiu de Les Comes, per on passen 500.000 persones l’any; una escola; l’Anella Verda i el corredor verd; restaurants, comerços, el CAP, l’Hospital i la comissaria dels Mossos. Poca gent podria desitjar un lloc millor per viure”.
Amb un to més ferm, ha advertit que “construir és fàcil; mantenir és difícil” i ha demanat que els habitatges es cuidin: “Jo hi seré a sobre. Cuideu aquests pisos, perquè són un recurs públic i un privilegi”.
Una promoció que completa el desenvolupament del sector
Aquest nou bloc culmina una peça pendent del desenvolupament urbanístic del sector, urbanitzat fa anys per INCASÒL. El projecte s’inscriu en una estratègia que combina nova construcció, adquisició d’habitatges i mobilització de sòl públic per ampliar el parc d’habitatge assequible, una necessitat que Puga ha qualificat d’“urgent i estructural”.
En els pròxims dies, les famílies adjudicatàries comencen a instal·lar-se als seus nous habitatges.
