La Festa de la Ratafia de l’Anoia celebra un 20è aniversari molt participat a Igualada
La jornada reuneix centenars de persones entre el vermut musical, el dinar popular i el concurs de ratafies casolanes
Igualada ha viscut aquest dissabte una Festa de la Ratafia de l’Anoia especialment participada coincidint amb els 20 anys de la celebració. La plaça Catarineu s’ha omplert de veïns i visitants que han respost a la crida dels Ratafiaires de l’Anoia, en una edició que consolida la festa com una de les cites de tardor més destacades de la comarca.
El matí ha arrencat amb un vermut musical a càrrec de La Bum Bum, que ha animat l’inici d’una jornada marcada per un ambient constant i festiu. Les famílies han omplert els espais infantils, que han ofert contacontes i tallers de tardor amb una participació molt destacada.
El tradicional dinar ratafiaire —amb porc a la brasa amb seques o paella vegetariana— ha tornat a ser un dels moments més concorreguts. L’organització havia venut la majoria de tiquets de manera anticipada, un indicador clar de la resposta del públic en aquesta edició. A la tarda, el bingo popular i l’actuació de Miquel del Roig han mantingut el bon ambient a la plaça.
Concurs de ratafies casolanes
El moment central del dia ha estat el concurs de ratafies casolanes, que ha fet públic el veredicte a dos quarts de set davant d’una plaça plena de participants i curiosos. El públic ha pogut tastar les ratafies presentades tot seguit, en un dels instants més esperats de la festa.
La celebració es preveu que s’allargui fins al vespre amb el concert de Jam Jamaica & Paul Carter, i continuarà a la nit al Casal Popular d’Igualada —el Foment— amb un sopar de pinxos i una sessió de discjòquei en vinil.
Enguany, la Festa de la Ratafia de l’Anoia celebra dues dècades de cultura popular, tradició i participació creixent, una trajectòria que la consolida com una cita imprescindible del calendari festiu de la comarca.
