Premis
La cultura celebra tres dècades dels Premis Ciutat d’Igualada amb una gala de participació rècord
Els Premis d’Honor han distingit M. Teresa Miret i Pau Llacuna en una edició que ha omplert el Teatre Ateneu i ha comptat amb 247 autors participants
La gala ha reconegut el millor del disseny, la música, la poesia, la recerca i l’art digital, a més del compromís social i la fotografia
Igualada es lleva aquest diumenge amb la cultura en estat de festa major. El Teatre Municipal de l’Ateneu s'ha omplert de gom a gom per celebrar el lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada, una gala que arriba als seus 30 anys de vida i que torna a reivindicar el talent de casa i la vitalitat d’una ciutat que es reconeix culturalment tot l’any.
L’acte, que ha estat conduït pel codirector de Ràdio Igualada, Xavier Dàvila, ha començat amb el Premi de Composició Musical Paquita Madriguera, que ha recaigut en El Zanguango, una obra del compositor barceloní Publio-Pablo Delgado Fernández de Heredia. El guardó, dotat amb 1.350 euros i l’edició posterior de l’obra, l’ha lliurat la regidora de Cultura, Carme Riera.
Tot seguit, el regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat, Jordi Marcè, ha entregat el Premi de Disseny Gaspar Camps, dotat amb 2.000 euros, al projecte editorial RARA, impulsat per l’estudi Surtdecasa amb Roger Mula i Anna Zaera com a editors i Nil Morist com a director creatiu. El Premi d’Art Digital Jaume Graells, dotat amb 1.500 euros i la llicència original de l’obra, ha estat per a Transfiguración Radiolaria, de Paula García Fernández, de San Sebastián de los Reyes, que ha enviat un vídeo d’agraïment perquè no ha pogut assistir a la gala.
El moment literari de la jornada ha arribat amb el Premi de Poesia Joan Llacuna, dotat amb 2.000 euros i la publicació del poemari, que ha guanyat el lleidatà Àngel Fabregat Morera amb Navegar l’interval. En recollir-lo, ha explicat que feia més d’una dècada que es presentava al certamen i que havia estat finalista l’any 2016. El premi l’ha lliurat Miquel Vives. En aquest mateix bloc, la gala ha dedicat un homenatge al poeta Joan Llacuna en el 120è aniversari del seu naixement, amb la rapsoda Adoració Alibèrch Giralt recitant diversos poemes dedicats als estels.
El Premi d’Investigació Jaume Caresmar ha reconegut el treball Un escenari de la repressió franquista: el camp de concentració d’Igualada (1939), de l'investigador igualadí Pol Sanz Gallego, que ha subratllat la necessitat de continuar recuperant fonts i documentació per preservar la memòria històrica de la ciutat. El premi l’ha lliurat la regidora Carlota Carner.
L’actuació del trio de canya Encambra’t, amb Guim i Oriol Casanelles i Carles Rica, ha aportat una pausa musical abans d’entrar en una de les parts més emotives de la gala. S’ha homenatjat les persones vinculades a la vida cultural i social igualadina que han traspassat aquest darrer any: Joan Tomàs i Tomàs, Joan Graells i Gomà, Teresa Ratera i Castelltort, Jaume Farrés i Vidal, Joan Sallés Corbella, Eulogi Domènech Roig, Enric Morist i Güell i Cesc Elias Gálvez. Les seves famílies han pujat a l’escenari després que el públic hagi vist un vídeo que repassava la trajectòria de cadascun d’ells.
Després del record pòstum, s'ha reprès el lliurament amb el Premi al Compromís Social i Cívic Mossèn Josep Còdol, que ha estat atorgat a L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, pels seus valors educatius i la seva tasca de difusió del català. El premi l’ha entregat la regidora Maite Miralles. Tot seguit, el Premi de Fotografia Procopi Llucià ha distingit la col·lecció presentada per la fotògrafa Carme Gavilan Navarrete, de Sabadell.
La regidora de Cultura, Carme Riera, ha recordat que la primera edició d’aquests premis es va celebrar el 24 de novembre de 1996 i que, des d’aleshores, “són molt més que un reconeixement”. Ha destacat que Igualada “organitza més de 800 activitats anuals gràcies a més de 200 entitats culturals” i ha remarcat les millores recents al Teatre Ateneu, “un dels epicentres de la cultura de la ciutat”.
Un reconeixement a tota una vida dedicada a la cultura
La cloenda ha culminat amb el lliurament dels Premis d’Honor Ciutat d’Igualada, que enguany han distingit dues figures essencials de la cultura local: M. Teresa Miret i Solé, referent indiscutible de la Biblioteca Central i de la preservació de la memòria local, i Pau Llacuna i Ortínez, historiador de l’art i gestor cultural que ha contribuït decisivament a la projecció cultural d’Igualada i del país. Els guardons d’honor els ha lliurat l’alcalde, Marc Castells.
En sortir del teatre, els guardonats han rebut també una reproducció numerada del dibuix al carbó de l’estatueta dels premis, creada per l’escultora Teresa Riba per commemorar el trentè aniversari d'una gala que confirma que els Premis Ciutat d’Igualada formen ja part indispensable del patrimoni cultural —i emocional— de la ciutat.
