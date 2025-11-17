Tradició
L'Arxiu Comarcal de l'Anoia acollirà una exposició sobre la vida caputxina a Catalunya
La inauguració de l'exposició serà demà dimarts 18 a 2/4 de 7 de la tarda a càrrec de Fr. Jesús Romero, ministre provincial, i de Fr. Valentí Serra, comissari de l’exposició
L’Arxiu Comarcal de l’Anoia acollirà, del 18 de novembre al 5 de desembre de 2025, l’exposició Quatre segles de vida caputxina (1578-1968), una mostra que repassa la trajectòria històrica dels framenors caputxins a Catalunya al llarg de gairebé 400 anys.
La inauguració tindrà lloc demà 18 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda, i comptarà amb la participació de Fr. Jesús Romero, ministre provincial, i de Fr. Valentí Serra, comissari de l’exposició. L’acte donarà el tret de sortida a un recorregut que ressegueix l’arribada dels caputxins al territori el 1578 i la seva evolució fins a la renovació de les constitucions derivada del Concili Vaticà II.
La mostra ofereix documents, imatges i testimonis que permeten entendre la presència i l’impacte social, cultural i espiritual de l’orde caputxí al país durant quatre segles.
L’exposició es podrà visitar de dilluns a divendres, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (plaça del Rei, 15, Igualada). Els organitzadors conviden tothom a apropar-s’hi i descobrir aquesta important part del patrimoni històric i religiós de Catalunya.
