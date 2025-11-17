Accident
Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
El motorista va perdre el control en un revolt i va impactar contra un mur de protecció; va morir hores després a l’Hospital de Bellvitge
Un jove de 24 anys i veí d’Olot va morir aquest cap de setmana arran d’un accident mentre participava en una sessió de pràctiques de motociclisme al Kini MotorPark (abans conegut com a circuit ParcMotor) de Castellolí, a l’Anoia.
Tal com ha avançat Info Garrotxa, el sinistre va tenir lloc dissabte, poc després de dos quarts d’onze del matí, quan el jove va perdre el control de la motocicleta en un dels revolts del traçat i va impactar violentament contra un mur de protecció.
L’equip mèdic del circuit va ser el primer a assistir-lo, però la gravetat de les lesions va obligar a activar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Fins al lloc s’hi van desplaçar dues ambulàncies i un helicòpter, que van estabilitzar la víctima abans de traslladar-la en estat crític a l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Malgrat els esforços dels professionals sanitaris, el jove va acabar morint poc després d’arribar al centre hospitalari. El succés ha generat una gran consternació entre el món del motor i entre els veïns de la Garrotxa i la Catalunya Central.
