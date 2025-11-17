Habitatge
Una quarantena de persones es concentren a Igualada per reclamar una solució habitacional urgent per a una veïna vulnerable
La PAH Anoia denuncia que la dona ha quedat “totalment desatesa pels serveis públics” mentre l’Ajuntament assegura que ha activat “totes les ajudes possibles”
Prop de quaranta persones s’han concentrat aquest dilluns al vespre a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada per exigir una resposta immediata a la situació d’una veïna del municipi que, segons la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) Anoia, es troba en un context de màxima vulnerabilitat i sense cap alternativa habitacional. La dona, que va arribar a Igualada a finals d’aquest estiu, ha estat acompanyada per una pancarta que deia: “Per un habitatge digne. Companya, no estàs sola”.
La concentració arriba després que la PAH Anoia fes públic un comunicat on denunciava que la veïna ha quedat “totalment desatesa pels serveis públics” i alertava d’un cas “d’emergència social molt greu”. Segons el mateix comunicat, “la desesperació l’ha portat recentment a un intent de treure's la vida”.
El relat de la PAH: violència, manca d’ingressos i expulsió sobtada
Segons la plataforma, la veïna va arribar a Igualada a finals d'aquest estiu i va haver de fugir d’una situació de maltractament per part de la parella. No tenia ingressos, ni xarxa familiar ni suport a la ciutat, i pateix una discapacitat que dificulta encara més la seva autonomia. Va acudir a Serveis Socials al setembre i va decidir allotjar-se temporalment a l’alberg de Cal Maco amb el coneixement de l'Ajuntament.
La plataforma explica que, fins fa dues setmanes, Serveis Socials li havia cobert l’estada a l’alberg. No obstant això, la PAH denuncia que “d’un dia per l’altre” es van retirar les seves pertinences de l’habitació i la dona va ser traslladada a l’alberg municipal de l’Escorxador. Asseguren que se li va comunicar que tenia tres dies de marge i el dilluns passat ja va haver de marxar “sense alternativa i quedant-se al carrer”.
La PAH afirma que, davant d’aquesta situació, la dona es va intentar treure la vida aquesta setmana. Segons expliquen, en una reunió mantinguda amb Serveis Socials se’ls ha traslladat que “no hi ha recursos” i que ja s’ha fet “més del que s’ha fet amb altres persones”. L’entitat subratlla que la veïna “no té cap mena de xarxa, ni ingressos per comprar menjar, ni cap suport estable”.
El consistori defensa que ha activat totes les ajudes
Fonts municipals consultades per aquest mitjà asseguren que, des d’Acció Social, “s’han activat totes les ajudes possibles” en aquest cas, com ara prestacions de queviures, suport per a medicació i farmàcia, així com opcions d’allotjament d’emergència. El consistori puntualitza que l’alberg de Cal Maco “no és un equipament social” i que la veïna “hi va entrar per iniciativa pròpia com a usuària privada”. Les mateixes fonts afegeixen que estan recollint tota la informació per valorar l’evolució de la situació.
Els organitzadors de la concentració no descarten noves mobilitzacions si en les pròximes hores no es dona una resposta concreta i immediata a la situació de la veïna.
