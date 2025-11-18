Argençola millora l'acessiblitat del camí de Carbasí amb la cimentació d’un tram de 125 metres
La intervenció reforça la seguretat i facilita l’accés a la bassa d’aigua en cas d’incendi
Regió7
El camí de Carbasí, al municipi anoienc d’Argençola, ha experimentat una millora significativa gràcies a la cimentació d’un nou tram de 125 metres entre la bàscula d’Argençola i el Molí de les Vinyes. L’actuació, impulsada conjuntament per l’ADF d’Argençola i l’Ajuntament, té com a objectiu reforçar l’accessibilitat i la seguretat en aquest entorn rural.
Els treballs s’han dut a terme amb el suport dels ajuts de gestió forestal sostenible de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les iniciatives destinades a millorar la xarxa de camins vinculats a la prevenció d’incendis.
Amb aquesta intervenció, es vol garantir un accés més ràpid i eficaç a la bassa d’aigua de Carbasí en cas d’emergència, reforçant així la capacitat de resposta davant possibles focs forestals. A més, la cimentació del tram contribuirà a reduir els costos de manteniment i a assegurar una major durabilitat del camí.
L’Ajuntament ha agraït la implicació de l’ADF i el suport de la Generalitat, i ha reafirmat la seva voluntat de continuar treballant en la millora de les infraestructures rurals i la protecció del medi natural del municipi.
