La Diputació presenta el primer tram de la Via Blava Anoia, un projecte “transcendent” per al país
La inauguració ha comptat amb la presència de representants dels Ajuntaments, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya
La Via Blava Anoia Fase 1 és ja una realitat. Avui s'ha fet la inauguració oficial a càrrec de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. L'acte també ha comptat amb la participació de Jordi Terrades, secretari general del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i la presència d'alcaldes i regidors dels municipis implicats en el projecte com Jorba, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí o la Pobla de Claramunt.
El projecte es tracta del primer tram de 19 quilòmetres acabat i en funcionament de Vies Blaves de Barcelona, que vol rehabilitar la llera del riu Llobregat i els afluents Anoia i Cardener per, tal com ha explicat Castells, "que la gent pugui anar caminant, en bicicleta o a cavall des de l'interior de Catalunya fins al mar". Per a l'alcalde d'Igualada, ara els esforços municipals s'han de centrar en arreglar el riu i ha demanat suport de l'ACA amb 15 milions d'euros perquè segons el seu parer "amb el suport de la Generalitat i la Diputació, ho podem fer tot".
Per a la presidenta de la Diputació, el pressupost de 5,8 milions d'euros que ha fet possible la Via Blava Anoia Fase 1 "ha estat possible gràcies a la coordinació, col·laboració i complicitat interinstitucional". L'aportació de 4,5 milions d'euros per part dels fons Next Generation de la UE ha cobert la majoria de les despeses, però també ha comptat amb finançament de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona així com els consistoris: "D'Europa a la Conca d'Òdena, aquí no hi falta ningú", ha remarcat Moret.
Aquest primer tram del projecte compta amb 126 pals de senyalització amb 332 plaques de senyalització. També s'han instal·lat sis punts de socors al llarg del traçat de la via, així com un sistema de control de flux dels visitants a través de quatre comptadors d'usuaris. La major part del traçat està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
"És una aposta ferma per recuperar els entorns fluvials que han estat maltractats històricament i que els recuperem des de la perspectiva de sostenibilitat ambiental i per a la vida dels municipis", per aquest motiu Lluïsa Moret assegura que aquest és "un projecte transcendent i transcendental per a la vida del país".
El secretari general del Departament de Territori, Jordi Terrades, ha assegurat que Vies Blaves de Barcelona "és un projecte pioner al sud d'Europa". Ha realçat la feina feta en relació amb la recuperació dels rius i les seves lleres i ha posat l'èmfasi en la dinamització econòmica que suposarà el projecte "des d'una perspectiva turística, de recuperació del patrimoni arquitectònic i industrial".
Quan la via estigui feta completament passarà per 47 municipis de 7 comarques i recorrerà un tram d'uns 250 quilòmetres, "un projecte de primer nivell per al país", segons la presidenta de la Diputació de Barcelona. "Estem parlant de xifres espectaculars i vincular una de les columnes vertebrals del nostre territori com és el Llobregat, l'Anoia i el Cardener" ha destacat Moret. També ha assegurat que el projecte actuarà com un impuls per a la "Barcelona interior".
Segons ha explicat Marc Castells, "em poso com a repte licitar la fase 2 del projecte per tal que en un període de dos o tres anys poguéssim tenir acavada la fase de l'Anoia". També ha anunciat que el tram del projecte que abasta el Cardener des de Castellgalí fins a Manresa està a punt de licitar-se per poder a començar d'aquí a poc temps el projecte constructiu d'aquest tram.
