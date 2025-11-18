Neix “Les cartes del Tió”, un projecte solidari que porta la màgia del Nadal a les llars catalanes
La iniciativa ofereix cartes manuscrites i personalitzades del Tió i destina part dels ingressos a l’Associació Som Prematurs
Regió7
Aquest Nadal arriba a les llars catalanes una nova proposta artesanal nascuda a l’Anoia, concretament a Capellades: “Les cartes del Tió”, un projecte que recupera l’esperit més emotiu de les tradicions nadalenques a través de cartes manuscrites i personalitzades enviades directament als infants.
La iniciativa permet a les famílies sorprendre els més petits amb una carta escrita a mà pel Tió de Nadal, adaptada a l’edat i a la informació facilitada a través d’un formulari al web. Les cartes s’envien en un sobre nadalenc amb segells del Tió i arriben a la bústia pocs dies abans de Nadal.
En un context dominat per la comunicació digital, el projecte aposta per l’artesania, la proximitat i el valor dels gestos que perduren. El funcionament és senzill: la família fa la comanda, el Tió escriu manualment la carta i aquesta s’envia per correu. El cost és de 8 euros, amb l’enviament inclòs.
Un dels elements destacats és el seu vessant solidari: un euro de cada carta es destinarà a l’Associació Som Prematurs, dedicada a donar suport a nadons prematurs i a les seves famílies. “Volíem crear una experiència bonica i propera que fes somriure els infants, i alhora tenir un impacte positiu en altres famílies”, expliquen l’Anna i el Joaquim, capelladins i impulsors del projecte.
Les comandes es poden fer fins al 10 de desembre al web oficial.
