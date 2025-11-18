Exposició
Quatre segles d’història caputxina prenen forma a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia
La mostra repassa la vida caputxina des del 1578 fins al Concili Vaticà II i es podrà visitar fins al 5 de desembre
L’exposició vol oferir una mirada caputxina a la història del país i posar en valor la memòria espiritual, social i cultural de l’orde
L’arribada dels primers framenors caputxins a Catalunya el 1578, el seu paper com a mediadors en episodis com la guerra de Successió, la Guerra Civil o l’aixecament dels Segadors, i la renovació interna que suposa el Concili Vaticà II són alguns dels moments que recull l’exposició Quatre segles de vida caputxina (1578-1968). La mostra s’ha inaugurat aquest dimarts a la tarda a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i es podrà visitar fins al 5 de desembre de 2025.
El comissari, Fr. Valentí Serra, explica que el relat de l’exposició parteix d’un llibre seu publicat recentment i recorda que les commemoracions al voltant del retorn modern dels caputxins a Catalunya “van provocar la necessitat de fer una història de síntesi”. Subratlla que ha volgut incidir en el paper que l’orde ha tingut “en la història del país, com a mediadors en moments de tensió i com a testimonis de transformacions socials i espirituals”. El seu objectiu, afirma, és oferir “una mirada caputxina a la història de Catalunya”.
El ministre provincial, Fr. Jesús Romero, ha aportat una lectura simbòlica i contemporània de la mostra. Ha fet “una comparativa fins i tot amb la llum de LUX, el disc de Rosalía que parla de l’apropament a Déu, de l’espiritualitat i de reconnectar amb el sentit profund de les coses”, per parlar “de la recerca del sentit, la connexió i el treball de memòria emocional necessari per entendre el present”. Romero assenyala que els plafons “són una llum que vol il·luminar el passat i les tradicions que van custodiar uns homes dedicats a Déu, a la gent i a la terra d’aquest país”.
Afegeix que aquesta llum “no vol ser nostàlgia, sinó camí” i que neix “d’una manera de ser i de lluitar per allò que volem ser”. I culmina amb un desig per al visitant: “Que, contemplant aquests quatre segles amb ulls caputxins, ens interpel·li a ser originals, una mica rebels si cal, i no còpies”.
L’exposició es pot visitar de dilluns a divendres, de 10 h a 20 h, fins al 5 de desembre de 2025.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT