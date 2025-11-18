Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres atesos per una reacció química en una empresa química de la Pobla de Claramunt

Els afectats patien molèsties a la gola arran de l'incident registrat a ISMA 2000 SL

S'hi han activat dues ambulàncies del SEM

Tres persones han estat ateses per molèsties a la gola a causa d'una reacció exotèrmica en una empresa química de la Pobla de Claramunt. Els Bombers de la Generalitat, que han rebut l’avís a les 12:28 hores, han accedit amb tres dotacions a la nau d'ISMA 2000 SL, ubicada a la carretera de Carme, amb un binomi per comprovar que la reacció no hagués provocat cap incendi i per localitzar possibles punts calents. L’aigua no es pot utilitzar en aquest tipus de reaccions, de manera que els efectius han optat per ventilar la instal·lació i supervisar l’evolució del producte fins a la seva completa estabilització.

El PROCICAT ha activat una prealerta arran de la reacció de diòxid de tiourea. Segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tres persones han resultat afectades. Totes han estat ateses i donades d’alta in situ, amb pronòstic lleu. Per gestionar l’incident, el SEM ha activat dues ambulàncies.

