Tres atesos per una reacció química en una empresa química de la Pobla de Claramunt
Els afectats patien molèsties a la gola arran de l'incident registrat a ISMA 2000 SL
Regió7
Tres persones han estat ateses per molèsties a la gola a causa d'una reacció exotèrmica en una empresa química de la Pobla de Claramunt. Els Bombers de la Generalitat, que han rebut l’avís a les 12:28 hores, han accedit amb tres dotacions a la nau d'ISMA 2000 SL, ubicada a la carretera de Carme, amb un binomi per comprovar que la reacció no hagués provocat cap incendi i per localitzar possibles punts calents. L’aigua no es pot utilitzar en aquest tipus de reaccions, de manera que els efectius han optat per ventilar la instal·lació i supervisar l’evolució del producte fins a la seva completa estabilització.
El PROCICAT ha activat una prealerta arran de la reacció de diòxid de tiourea. Segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tres persones han resultat afectades. Totes han estat ateses i donades d’alta in situ, amb pronòstic lleu. Per gestionar l’incident, el SEM ha activat dues ambulàncies.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT