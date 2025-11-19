L’Ajuntament d’Igualada obre una nova campanya d’iBons Joves per fomentar el comerç local
Està previst que 5.551 joves igualadins es puguin beneficiar de fins a 35 euros de descompte en botigues i restaurants de la capital de l'Anoia
Regió7
L’Ajuntament d’Igualada impulsa una nova edició de la campanya iBons Joves, una iniciativa destinada a incentivar el consum de proximitat entre la població jove de la ciutat. Després de la bona acollida de les edicions anteriors, es torna a posar en marxa aquest programa que permet als joves gaudir de descomptes directes en les seves compres nadalenques al comerç local.
Enguany, la campanya torna a estar disponible per a joves d’entre 16 i 25 anys empadronats a Igualada, una franja ampliada l’any passat que es consolida. En total, 5.551 joves igualadins podran beneficiar-se dels iBons.
L’Ajuntament posa a disposició un total de 5.714 iBons. Cada bo té un valor de 10 euros, però el jove només en paga 3, mentre que l’Ajuntament aporta els 7 euros restants. Cada persona pot adquirir fins a 5 iBons, per tant, es pot beneficiar de fins 35 euros de descompte. Els iBons es podran utilitzar per realitzar compres en els establiments adherits a la campanya, fins que aquests arribin al seu topall de iBons bescanviats.
El regidor de Dinamització Econòmica d'Igualada, Jordi Marcè, destaca la importància de la iniciativa: “Amb els iBons Joves no només facilitem que els joves d’Igualada tinguin més oportunitats per gaudir del nostre comerç i la nostra restauració, sinó que també enfortim l’activitat econòmica local i la relació entre la ciutadania i el teixit comercial. És una manera de construir comunitat, de donar valor al que tenim a prop i de seguir fent d’Igualada una ciutat viva i amb identitat.”
Com puc tenir els meus iBons?
El procés és senzill: els joves s’han de registrar al web www.ibonsigualada.cat, comprar els iBons i, en el moment de pagar en un comerç, mostrar el codi QR des del seu dispositiu mòbil perquè l’establiment el validi. Els joves podran adquirir els iBons a partir del 24 de novembre i podran bescanviar-los en els comerços fins el 31 de desembre de 2025.
La campanya està oberta a comerços al detall, establiments de restauració, agències de viatges i serveis assimilats al comerç detallista. Els establiments que hi vulguin participar ja poden adherir-s’hi a través del mateix web fins al 31 de desembre.
Impacte de l’edició 2024
L’any passat hi van participar 58 establiments i es van vendre el 100% dels iBons disponibles, arribant a 1.159 joves participants i generant un impacte econòmic estimat de 82.000 euros en el comerç
Des de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada es fa una crida als comerços perquè s’hi adhereixin i aprofitin aquesta oportunitat per connectar amb un segment de consumidors jove. Alhora, s’anima els joves a fer ús dels iBons i contribuir així a enfortir el comerç de proximitat i la vida urbana de la ciutat.
