Denunciat per anar begut i orinar al carrer després de quedar encallat amb el cotxe en un carreró d'Igualada
En veure que el conductor del vehicle no tenia manera de sortir de la via, els veïns de la zona van alertar la Policia Local
En practicar-li una prova d'alcoholèmia, va donar positiu en 0,70 mg/l
Denunciat doblement per anar begut i ser enxampat orinant a la via pública. Així va acabar un conductor de 54 anys que es va quedar atrapat amb el cotxe en un carreró del nucli històric d'Igualada. Els fets van tenir lloc la matinada d'aquest dilluns, 17 de novembre, després que l'home quedés encallat en el carreró de Sant Miquel de la capital anoienca. En veure l'escena, diferents veïns de la zona van alertar la Policia Local per fer sortir el vehicle de l'estreta via.
En arribar al lloc, els agents van practicar-li una prova d'alcoholèmia, que va donar positiva en 0,70 mg/l, motiu pel qual va ser denunciat penalment. A més, el van enxampar orinant al mateix carrer. Per aquesta conducta incívica li van interposar una altra denúncia, tot i que administrativa.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Setge al maltractament de gossos a Manresa