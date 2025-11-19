Despleguen un control de camions i furgonetes a l'A-2
El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa aquest mes una campanya de control i vigilància de camions i furgonetes a diferents carreteres catalanes. L'objectiu és reduir la sinistralitat amb l'augment d'aquests vehicles pel Black Friday i els dies previs al Nadal. Un dels controls s'ha muntat aquest dimecres al matí a l'autovia A-2 a l'altura del Bruc (Anoia). "El que controlem sobretot són les hores de conducció i descans", detalla Xavier Álvarez, capo-ral del Grup de Transports de la Regió Policial Central.